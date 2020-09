Les Denver Nuggets ne peuvent pas compter uniquement sur Nikola Jokic et Jamal Murray s’ils veulent vaincre les Los Angeles Clippers, déclare Michael Porter Jr.

Porter a impressionné les Nuggets avec 18 points en 23 minutes dans le troisième match et semblait prêt à poursuivre sur cette lancée avec 15 points sur 5 tirs sur 6 dans la première moitié du match 4 mercredi.

Cependant, la recrue n’a pas pu ajouter à son décompte et a raté ses deux seuls tirs après la mi-temps alors que les Nuggets sont tombés à une défaite 96-85 qui les a laissés 3-1 dans la série des demi-finales de la Conférence Ouest.

Porter a déclaré que son échec à marquer en seconde période était dû à un manque de touches et qu’il souhaitait que Denver partage davantage le ballon afin de devenir moins prévisible.

“Cela dépend de la décision de jouer, des entraîneurs et des mains dans lesquelles ils veulent mettre le ballon”, a déclaré Porter à propos de son implication en seconde période. “Nous avons continué à [Jokic] et [Murray] et ce sont deux joueurs incroyables, vous ne pouvez jamais être en colère contre cela, mais je pense juste que pour les battre, nous devons impliquer davantage de joueurs.

“Nous devons déplacer le ballon un peu mieux. Nous ne pouvons pas être prévisibles contre cette équipe.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait confiant pour exprimer ces préoccupations malgré sa première année en NBA, il a déclaré: “Je pense que si je vais jouer beaucoup de minutes sur le sol, je pense que je devrais l’exprimer.

«Je vais probablement parler aux entraîneurs et leur dire ce que je vois là-bas sur le sol en leur faisant juste savoir, regardez, ils savent ce que nous faisons.

“Nous devons balancer le ballon. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au basket et marquer, donc nous devons impliquer davantage de gars.”

Les Nuggets sont revenus pour progresser de 3-1 contre les Utah Jazz au premier tour et l’entraîneur Michael Malone pense que son équipe a encore beaucoup de combat en eux.

“Le même message sera ce qu’il était contre l’Utah”, a déclaré Malone.

“Ce n’était pas que nous devions revenir et gagner trois matchs. C’était, gagnons le match 5. Et ensuite, gagnons un à la fois. Gagnons 6 et gagnons 7.

“Nous l’avons fait. C’est un adversaire différent. Équipe très talentueuse et profonde, mais je pense que nous avons confiance en étant un groupe résilient et en étant une équipe qui, lorsque tout le monde nous a radiés, nous avons trouvé un moyen.”