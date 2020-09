Pépites de Denver a été imposé à Jazz de l’Utah 80-78 lors du septième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 4-3 pour Pépites de Denver, Pour ce que Pépites de Denver il parvient à se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Ouest en réalisant une différence suffisante dans le match nul contre son adversaire.

Au premier quart-temps, il était dirigé par les joueurs des Denver Nuggets, ils ont augmenté l’écart à un maximum de 10 points (26-16) et ont terminé avec un résultat de 26-21. Plus tard, au deuxième trimestre Pépites de Denver il a pris ses distances sur le tableau de bord et a atteint une différence de 19 points (50-31) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-15. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 50 à 36 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les différences de score Jazz de l’UtahEn fait, l’équipe a réalisé un 12-0 partiel au cours de ce quart jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 15-24 (65-60). Enfin, le dernier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est conclu sur un résultat partiel de 15-18. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le tableau de bord du match avec un score de 80-78 pour les locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Nikola Jokic et Jamal Murray pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 30 points, quatre passes et 14 rebonds et 17 points, quatre passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Rudy Gobert et Donovan Mitchell pour ses actions pendant le match, avec respectivement 19 points et 18 rebonds et 22 points, une passe et neuf rebonds.