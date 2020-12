Mis à jour le 13/12/2020 à 09:03

A chaque fois c’est plus compliqué FC Barcelona. Memphis Depay C’est toujours l’objectif de Ronald Koeman, mais le club du Barça a non seulement sa propre situation économique comme difficulté, mais aussi les autres prétendants qui ont rejoint l’attaquant néerlandais. Et le PSG C’est l’une des dernières équipes à avoir manifesté de l’intérêt et qui, en plus, commencerait avec un certain avantage.

Selon le journal français «Le Parisien», la bonne relation personnelle entre Depay et le Brésilien Neymar, et d’autres membres de l’équipe première, peut faire pencher la balance en faveur du club parisien.

Le Néerlandais a une grande harmonie avec plusieurs poids lourds de l’équipe parisienne, comme Mbappé ou Marquinhos. Et il aurait même été à la dernière fête d’anniversaire de «Ney», avec qui il échange des messages de temps en temps.

“Il apprécie beaucoup Neymar et je pense que c’est quelque chose de réciproque”, a assuré une personne de l’environnement de Depay à «Le Parisien». “Il y a un vrai respect mutuel”, a insisté la même source.

Le directeur sportif du club français, Leonardo, se réjouirait de renforcer l’avance, d’autant plus s’ils ne paieront pas le transfert de Depay, puisque le joueur est dans sa dernière année de contrat avec lui. Olympique de Lyon.

Ils le veulent toujours au Camp Nou

Ronald Koeman a déjà insisté à plusieurs reprises sur le fait que son Barcelone avait besoin d’un «9». Cependant, il est conscient que la crise économique provoquée par la pandémie complique tous les types d’opérations.

«Il est vrai que son nom est sorti et qu’il a disputé tous les matchs pour notre équipe néerlandaise des« neuf ». Tout le monde peut avoir son avis, mais ce n’est pas ici et nous verrons ce qui peut se passer dans le futur », a déclaré Koeman la dernière fois qu’il avait été interrogé sur la signature de Depay.

