Souffrant plus que nécessaire, le Deportivo Cali a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana 2020 malgré une défaite à domicile 2-1 contre Millonarios, qui a forcé des pénalités avec un peu d’agonie mais est passé de 12 étapes à automne 5-4.

Le duel colombien s’est joué au stade de Palmaseca, dans la ville de Palmira (sud-ouest), sans audience en raison de la pandémie de covid-19.

Le défenseur uruguayen Hernan Lessse Il a mis les producteurs de sucre en tête (23), mais son coéquipier Andrés Colorado s’est transformé en sa propre porte (30), semant l’incertitude chez les fans de Caleña.

Lorsque la série semblait définie, l’ailier Eliser Quiñones est apparu avec un pied gauche angoissant qui égalait la série (90 + 3) et a forcé la définition de 12 étapes, où le gardien de but du sucre David González était énorme et a coupé deux pénalités qui ont obtenu son équipe. parmi les 16 meilleurs du tournoi.

L’équipe de Cali s’affrontera en huitièmes de finale avec l’Argentin Velez Sarsfield, qui a battu Peñarol pour le but à l’extérieur en faisant match nul 1-1 à Montevideo.

Deportivo Cali vs Millonarios: alignements et incidents:

Les “ ambassadeurs ” chercheront à surprendre loin de chez eux et à éliminer le “ Azucarero ” de la compétition, qui a remporté le match aller à Bogotá 1-2 et arrive confiant du bon moment de football qu’il vit sous la direction de l’Uruguayen Alfredo Arias.

Le club de la capitale, dirigé par Alberto Gamero, pariera sur la base qui a battu l’Atlético Nacional 3-0 le week-end dernier lors de la 17e journée du championnat colombien, un match dans lequel l’équipe “ Embajador ” a montré sa meilleure performance dans ce qui ça va de l’année et il lui a servi à élever la motivation après la défaite de la semaine dernière.

Deportivo Cali c. Millionnaires: horaires des matchs

19h30 heures – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

20:30 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

21h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

00:30 heures jeudi – Royaume-Uni

01h30 le jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Parmi les joueurs qui se sont démarqués, on trouve le jeune gardien Juan Moreno, 21 ans, qui a fait ses débuts professionnels avec une performance exceptionnelle contre Nacional; le centre uruguayen Matías de los Santos, le bastion défensif de l’équipe; le milieu de terrain David Silva, un élément clé de l’équipement de Gamero, et l’attaquant Cristian Arango, sur une séquence de but.

De même, le défenseur central costaricien Juan Pablo Vargas et le milieu de terrain paraguayen Diego Godoy devraient faire partie de la formation de départ, qui a dû jouer comme arrière gauche ces dernières semaines en raison des blessures de joueurs comme Felipe Banguero.

De son côté, le Deportivo Cali arrive après avoir perdu 1-2 à domicile le week-end dernier contre Deportes Tolima, sa première défaite de l’année et qui coupe un invaincu de 22 matchs, dans un match où l’entraîneur Arias a utilisé une masse salariale. Réflexion mitigée sur le duel sud-américain.

Parmi les footballeurs qui se sont démarqués, il y a des éléments clés de l’équipe “ Azucarero ” tels que le gardien David González, le défenseur central uruguayen Hernán Lessse, le milieu de terrain Andrés Colorado, l’attaquant Angelo Rodríguez et l’Argentin Agustín Palavecino, le plus décisif des milieux de terrain de Cali.

Le Deportivo Cali occupe actuellement la troisième place du tournoi local avec 30 unités, tandis que Millonarios est onzième avec 21 points et pour rêver de se qualifier pour la prochaine phase de la ligue colombienne, ils doivent gagner les trois matchs restants, c’est pourquoi que son gros pari est la Coupe d’Amérique du Sud.

Le vainqueur de cette clé affrontera le vainqueur du duel entre Vélez Sarsfield et Peñarol en huitièmes de finale, dans lequel les deux équipes ont fait match nul 0-0 lors du match aller joué au stade José Amalfitani de Buenos Aires.

