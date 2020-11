Mis à jour le 11/01/2020 à 17:59

Municipal contre. Carlos A. Mannucci LIVE | LIVE | EN LIGNE | GRATUIT | STRAMING | les visages sont vus ce lundi 2 octobre pour la deuxième journée du tournoi d’ouverture de la Ligue 1. L’équipe «Edil» cherche à répéter la victoire que la dernière date leur a laissée; tandis que l’équipe «Carlista» cherche sa première victoire dans la seconde moitié du championnat.

Municipal vs. Carlos A. Mannucci affrontera lundi à partir de 13h15 au stade Monumental. N’oubliez pas que le match sera diffusé par le signal GOLPERU, mais sur Depor.com vous pouvez également retrouver la minute par minute, les buts et tous les incidents pour ne manquer aucun détail.

Le Deportivo Municipal arrive à ce duel plein d’entrain après avoir battu Alianza Lima 2-1 la dernière journée. Le conseil municipal a battu l’équipe intime avec des buts de Renzo Alfani et Yhirbis Córdova; tandis que le but bleu et blanc a été marqué par Oslimg Mora.

Carlos A. Mannucci pour son coup de pied, n’a pas encore pu en ajouter trois lors de la phase 2. L’équipe ‘Carlista’ s’est inclinée 3-2 contre César Vallejo le premier jour et a perdu jeudi dernier 2-0 contre le Cusco FC.

«Il y a déjà plusieurs matchs dans lesquels nous n’avons pas gagné. Nous avons perdu beaucoup de ce que nous avions fait et je pense que cela se reflète dans les résultats. Ils nous génèrent et nous convertissent, ce qui n’était pas arrivé auparavant. Peut-être que nous manquons un peu plus d’efficacité ci-dessus ou en générons plus. Heureusement, nous avons déjà un autre match. Il faut sortir de ce mauvais moment », a déclaré Diego Guastavino après la dernière défaite.

«Nous avons eu un très bon redémarrage et nous avons eu du mal à le maintenir. Nous arrêtons de faire les choses et cela se reflète. Aujourd’hui, c’était un match très disputé. Nous avons créé des opportunités de faire du mal et nous n’avons pas pu les faire. Cela nous coûte énormément quand ils nous convertissent et qu’ils peuvent produire un résultat », a-t-il poursuivi.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Découvrez l’histoire de Gianluca Lapadula

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER