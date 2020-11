Auguste César Lendoiro, ancien président du Deportivo de La Coruña, a fait écho à la demande d’aide du Teresa Herrera Trophy, l’un des légendaires tournois de football espagnols. Dans une lettre ouverte envoyée à OKDIARIO et à d’autres médias, le légendaire leader de La Corogne a demandé que le tournoi du centenaire soit joué et a profité de l’occasion pour remercier le Real Madrid pour le geste de 2013: «Un club qui n’a jamais été remercié dans sa juste mesure qui, juste dans l’année la plus difficile de l’histoire de Depor, a disputé le Trophée juste pour nous aider.».

Voici le contenu complet de l’article d’opinion de Lendoiro:

SEULE L’IMAGINATION PEUT SAUVER DES TROPHÉES HISTORIQUES

En attendant les explications de la Liga qui clarifient le double critère qu’elle a utilisé avec Fuenlabrada et Grenade pour ses matches contre le Deportivo et le Real, et répondent ainsi à des questions telles que ce qui se serait passé s’il avait agi comme Pourquoi la solution n’a-t-elle pas été la même? Afin d’argumenter avec les données dans ce débat avant le prononcé des tribunaux ordinaires, je fais aujourd’hui écho à ce SOS que Teresa Herrera émet, sans rien dire.

Un silence qui rappelle celui des villes en guerre avant un bombardement, qui, dans ce cas, pourrait être le danger d’extinction qui hante les trophées et encore plus après les suspensions que Carranza, Colombino, Naranja, ont annoncées en 2020. Bernabéu …

Tous les historiques m’ont fait mal, mais surtout les Coruñés. Pour cette raison, ne m’appelez pas un chauvin, car, bien que l’on dise que Carranza (1955) est “le Trophée des trophées”, des données froides proclament que Teresa Herrera par ancienneté (1946) est la Doyenne et, par équipes et pour les fous du monde qui l’ont contesté, le meilleur.

C’est pourquoi je souffre lorsque je n’écoute pas mon maire, ou mon président, compte tenu des dates possibles et des rivaux. Ce serait une honte si les mariages brillants n’étaient pas célébrés. Que le Covid ne puisse pas avec Teresa Herrera et permette aux triplés sportifs -Estadio de Riazor, Dean et celui qui signe- de fêter nos 75 ans.

Les habitants de La Corogne ont perdu trop de choses ces derniers temps, pour ajouter le plus international après la Torre de Hercules et le Deportivo. Pour avoir perdu même nous avons perdu la fête du Patron, que la dispute avec San Juan, notre Patron jusqu’en 1589, date de la promesse à la Vierge du Rosaire, si María Pita battait la marine anglaise et vengeait l’Invincible, comme c’était le cas. .

Et il est encore frappant cet abandon du Patron d’une ville qui n’a pas de Patron, et dans laquelle il est difficile de trouver le nom d’un homme illustre qui la dirige, tout en se présumant, à juste titre, comme un défenseur des femmes comme peu d’autres et se rend à des personnages tels que María Pita, Teresa Herrera, Emilia Pardo Bazán …

Ne laissons pas Teresa Herrero, une histoire vivante du football, perdre également. Dès le premier but du tournoi, le travail de Zarra, Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, Flamengo de Zico, Madrid par Cristiano Ronaldo, en passant par l’Ajax et Barsa de Cruyff, Benfica par Eusebio, Bayern de Bekenbauer, Dinamo Le Kiev de Blokhin … Seuls Di Stefano, Maradona et Messi ont raté le rendez-vous avec tout ce que nous attendons des Galiciens des Argentins! … mais nous les avons appréciés en championnat contre Deportivo.

Personne ne doute que le Trophée traverse une mauvaise période, mais nous sommes déjà passés des nuages ​​sombres des années soixante au soleil éclatant des années soixante-dix, grâce à l’imagination de Manolo Estévez, Felipe Poncet, Lamela … et au travail inlassable du football modeste de La Corogne. . Pourquoi ne pas essayer une autre nouvelle formule aujourd’hui?

Le déclin des trophées est apparu à la fin du XXe siècle. C’est alors que l’astucieux maire force Deportivo, déjà champion de la Ligue, à organiser Teresa Herrera, comme condition “sine qua non” de l’accord du stade de Riazor 2000-2025, en signant que, pour ne faire aucun des accords enregistrés, je Je refuse de le faire conjointement à cause de ce que fait le maire à María Pita et moi sur la Plaza Pontevedra.

Francisco Vazquez abandonne la gestion du trophée effrayé par les pertes de 2 000 000 € / an, alors que «les habituels» l’habillaient en soutien. “C’est une demande du Deportivo” ou “le Club ne paiera qu’un euro par an pour utiliser le Stade” … cachant qu’il cesserait de recevoir environ 1 000 000 € pour jouer à chaque édition, puisque, en raison de son niveau et en tant que local, il fallait charge comme TH le mieux payé.

Le déclin des trophées, pas seulement TH, était évident et cela a obligé l’imagination à voler. En 2007, j’ai eu une idée qui rompait avec la tradition: créer une «joint-venture». Y a-t-il un partenaire plus approprié à l’UTE que Madrid qui garantisse le niveau du trophée et élimine les risques financiers? Impossible. Je l’ai proposé à Ramón Calderón, ami et président, il a compris l’idée et l’a fait sienne.

A cette joint-venture, Depor a apporté son équipe, le crochet du doyen du monde et les droits TV … tandis que Real, qui a repris la télévision, participerait pendant quatre ans sans charge et a cédé la publicité statique et le box-office, à l’objectif que les partenaires sportifs pouvaient assister gratuitement à ce home run de luxe.

L’idée, qu’ils ont applaudie à Madrid, a été explosée par «mes amis médias» à La Corogne… et ils ont puni l’industrie hôtelière à La Corogne. La seule chose qui leur restait était de m’accuser de vendre la Tour d’Hercule, car j’ai dû supporter d’être laissé entendre que j’avais été remis à Madrid, un club qui n’a jamais été remercié dans sa juste mesure que, Calderón en 2007, et surtout Florentino Perez en 2013, juste dans l’année la plus difficile de l’histoire de Depor, ils ont disputé le Trophée juste pour nous aider.

Personne de sensé ne pouvait comprendre cela. Madrid a renoncé à presque toute sa cache et, néanmoins, une campagne infâme avait été organisée qui les a conduits à ne pas vouloir participer à cette absurdité. En fin de compte, la grande fête d’été à La Corogne, qui devait durer quatre ans, en a duré une … mais seul Depor a élevé «sa voix».

Et si cette “joint-venture” pouvait alors être mise en place, pourquoi ne pas chercher de nouvelles formules maintenant? Il est temps d’innover et d’essayer de trouver de grands clubs, chaînes de télévision, groupes d’investissement dans le sport ou dans le contenu … qui acquièrent les droits du meilleur trophée du monde, offert par le jeu de Mbappé, Joao Félix, Ansu Fati, Haalland et d’autres stars du XXIe siècle? Ce ne sera certainement pas facile, mais si le Conseil s’implique, cela ne doit pas non plus être impossible.

La seule chose claire est que seule l’imagination peut sauver le trophée. Il faut fêter la 75e édition et la revitaliser ensuite. Qu’un jour, nous ne nous demanderons pas, vous souvenez-vous de Teresa Herrera? … comme quand nous entendons maintenant, vous souvenez-vous de la Ligue des champions? ou combien d’années Madrid s’est-il passé sans gagner à Riazor?

Que pour l’énorme malheur de la relégation de Deportivo, ne vous joignez pas à abandonner le Doyen Mondial des Tournois au destin. C’est un bel héritage et notre obligation de le défendre, sans y renoncer, ni l’accepter au profit de l’inventaire.

N’oublions pas que Teresa Herrera a brillé dans les pires moments du Deportivo.

Augusto Cesar Lendoiro

Ancien président du RCDeportivo. Trophée Ex-Vocal Teresa Herrera.