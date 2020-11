Iván Suárez tire au but. | Angel Gonzalez

Finetwork Gijón et Unión Financiera Oviedo joueront ce soir (Palacio de los Deportes, 20h) un derby régional en haut du tableau et à huis clos. Les habitants d’Oviedo arrivent après avoir subi une chute sur leur cour contre l’Université de León, qui leur a pris la deuxième place. Malgré ce revers, l’équipe de la capitale est la favorite car elle a une équipe faite pour se battre pour la promotion, mais les jeunes de Finetwork Gijón sont dans un grand moment, ce qui les a conduits à être les leaders du groupe et le plus buteur de toute la première division.

L’avantage des locaux est qu’ils affronteront le match sans aucune pression, bien au contraire de Unión Financiera, qui ne peut pas se permettre une deuxième défaite si elle veut continuer en tête du tableau. Pour Ángel Gulín, entraîneur de Finetwork Gijón, «les favoris sont clairement eux, mais nous voulons maintenir la dynamique qui nous a conduit à être des leaders». L’entraîneur de Gijon estime que l’Oviedo peut ressentir la pression de venir d’un match nul et d’une défaite consécutive: “Ils vont pousser plus fort parce qu’ils ne voudront pas continuer à perdre des points, non pas parce qu’ils vont avoir des problèmes de qualification, mais plus que tout à cause des sensations” .

Gulín prévient son équipe du danger que cela entraînera “la perte de balles en attaque car cela signifiera des inconvénients faciles pour eux”. Et il espère que ses joueurs sont bien défensifs «car l’Union financière, en plus d’une excellente défense, a un grand potentiel offensif avec Ortega et Huerta aux extrémités, Toldo et Zapico comme lanceurs, en plus d’Echevarría, Maxi ou Sedano. Ils ont une équipe très complète et il faut très bien défendre ».

L’entraîneur et les joueurs s’accordent à dire que “c’est dommage que le match se joue sans public car avec les deux équipes au fur et à mesure, il y aurait sûrement beaucoup de monde dans le palais”.