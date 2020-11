Lors de la réunion, avec le président du Ceares, son homologue de l’Indus, Diego Junquera, assiste. Il est également accompagné des entraîneurs des deux groupes, le cearista Pablo Busto et l’ouvrier d’usine Miguel Martín. Et un joueur de chaque équipe, Pelayo Muñiz de Ceares et Alberto Álvarez de Gijón Industrial, tous deux du quartier de leurs équipes, ont mis la touche finale à la rencontre.

La Cruz, sans public, accueille le choc industriel Ceares et Gijón à 12h30. Pelayo Muñiz brise la glace pour avertir que, bien que “l’essence principale manque, c’est-à-dire le public dans les tribunes”, les Ceares ont un compte en attente: “Cela fait quatre ans, et je n’ai pratiquement gagné aucun derby, ils font mieux Il est temps que la séquence change enfin ». Alberto Álvarez, attaquant industriel, répond, qui espère marquer son premier but dans ce match spécial en tierce partie dans la ville. “On dirait que c’est moins, pour être troisième, mais c’est le derby de Gijón, mais c’est tout plus naturel et fait maison, c’est quelque chose d’unique”, dit-il avant d’ajouter le jeu qu’il espère: “J’espère que nous continuons avec la séquence, j’ai déjà Les fans de l’Indus se souviennent que nous devons continuer à gagner car nous sommes bons au Ceares ».

Dans le sport, Gijón Industrial arrive avec l’incertitude, avec cinq victimes. “J’espère récupérer au moins deux joueurs”, avoue Miguel Martín, un technicien d’usine, qui, malgré l’obtention de meilleurs résultats, préfère supprimer ce tag favori. «Jouer sur du gazon naturel est un changement assez important pour nous, la dernière fois que nous l’avons fait, c’était il y a un an. C’est un jeu que tout le monde peut gagner. On verra des équipes très similaires, avec le même niveau de staff », aventure. Pablo Busto, entraîneur des Ceares, s’affranchit également de cette condition d’avoir à gagner, du fait que le match se déroule dans son stade. «Nous sommes un bloc plus récent, celui des industriels se maintient plus efficace l’an dernier, et ils viennent de l’obtention d’un point de grand mérite à Avilés», dit-il. Bien que Ceares ait également pu arrêter un autre os de la catégorie, Caudal, avec un match nul à l’extérieur le dernier jour.

La conversation, inévitablement, finit par entrer dans l’aspect extra-sportif. La première mesure de la pandémie a été qu’il n’y a pas de public, mais on ne sait pas si la saison se poursuivra. “Les deux clubs ont dit à partir de la minute zéro qu’il n’était pas nécessaire de commencer la saison, mais cela ne devrait pas non plus s’arrêter. Si cela a commencé, vous devez en supporter les conséquences, et maintenant vous devez le poursuivre ou le suspendre définitivement. Les garanties d’avoir un public n’existaient pas, maintenant il est difficile de jouer sans ces revenus », souligne Diego Junquera, président d’Industrial. “La priorité dont il aurait dû s’inquiéter n’était pas de commencer pour des raisons de santé et non pour des raisons économiques”, souligne le dirigeant du Ceares.

Dans les directives, ils ajoutent des chiffres pour une année très compliquée. Sur le terrain aussi, bien que les joueurs et les entraîneurs assument la difficulté, ils envoient un message d’enthousiasme pour le jeu. «Une fois que vous avez commencé, vous voulez continuer à concourir», coïncident-ils pour mettre en évidence les joueurs. «Il faut s’adapter à ce qu’il y a, et s’il y a des victimes, alors tirer sur les jeunes», assument les techniciens.