11:40. Il faut rappeler qu’après ces huitièmes de finale il y aura un autre tirage au sort, le 19 mars, pour fixer définitivement les dernières phases de la compétition pour lesquelles il existe déjà des dates. Les quarts de finale se joueront lors du match aller les 6 et 7 avril et les retours 13 et 14. Les demi-finales auront lieu au match aller les 27 et 28 avril et au retour les 4 et 5 mai. La finale tant attendue à Istanbul aura lieu le 29 mai.

11: 3e. Dans le cas de Séville, Il suffirait de retirer Chelsea de l’équation et de revenir dans l’équipe bavaroise. Ce sont les rivaux possibles de l’équipe andalouse: Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, BVB, PSG et Juventus.

11:25. Très similaires les possibilités de Athlète de Madrid pour ces huitièmes de finale. Les preuves excluent le Bayern et font entrer la Juventus. Le reste, le même que les culés: Manchester City, Liverpool, Chelsea, BVB, PSG et Juventus.

11:20. Les possibilités pour les équipes espagnoles dans le Pot 2 ils sont très similaires, tous très difficiles. Par exemple, lui Barça peut faire face Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, BVB ou PSG.

11 h 15. Malgré la phase de groupes douteuse des Blancs, leur dernière victoire contre les Monchengladbach Cela leur a permis de se qualifier en premier et d’accéder à un rival beaucoup plus abordable que d’avoir été deuxième. Avec trois Espagnols dans le Pot 2 et exclu l’équipe allemande, les rivaux possibles de la Madrid ils sont Porto, Atalanta, Lazio et Leipzig.

11 h 10. Nous allons une à une avec les quatre équipes espagnoles classées pour cette phase. Real Madrid, classé premier, et Atlético, Séville et Barça en secondes.

11h00. Bonjour! Bienvenue dans ce direct du tirage au sort du assommer de la Ligue des champions. En Suisse, à la Maison du football européen située à Nyom, le sort du 16 équipes classé pour les tours de qualification de la plus haute compétition continentale. Leur parcours et leur destination sont décidés aujourd’hui.

Deux pots de huit équipes, le premier classé et le second qui seront mesurés l’un contre l’autre avec seulement trois facteurs de conditionnement: Il ne peut y avoir de croisements entre équipes d’un même pays, ni entre rivaux de la phase de groupes et les joueurs du premier groupe joueront le match retour dans leur stade.

Dans le Pot 1 il y a le Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus et Paris Saint Germain

Dans le Pot 2 est-ce ainsi Athlète de Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Séville, Latium, Barça et RB Leipzig.

Ce KO des huitièmes de finale de la Ligue des champions Ils ne seront joués qu’en février et seront divisés en quatre Rendez-vous l’aller-retour et quatre. Il y aura deux matchs chaque jour. Sera le 16, 17, 23 et 24 février les duels d’ida et de la 9, 10, 16 et 17 mars retour des appariements.