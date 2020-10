Alavés reçoit Barcelone au stade Mendizorroza dans le match correspondant à la 8e journée de la Ligue de Santander. L’équipe du Barça arrive au match après avoir gagné 0-2 et convaincu lors du match hebdomadaire de Ligue des champions contre la Juventus à Turin. De leur côté, les babazorros sont à égalité de points avec les Catalans, bien que les hommes de Ronald Koeman aient deux matchs de moins joués.

Horaire et télévision

Alavés-Barcelona a lieu ce samedi 30 octobre à 21h00, un de moins aux Canaries, pour disputer la 8e journée de la Ligue de Santander. Le match sera télévisé par Movistar LaLiga, bien qu’il puisse également être suivi en direct en ligne via le site Web OKDIARIO.

Mendizorroza, un stade abordable

Barcelone a perdu pour la dernière fois dans le champ Alavés il y a près de 20 ans, en 2001 pour être plus exact. De cette rencontre à aujourd’hui, les Catalans ont visité Mendizorroza huit fois, en attirant deux d’entre eux et en remportant les six autres.

Leo Messi

Comme chaque jour, tous les yeux seront rivés sur Leo Messi. L’Argentin laisse des détails dans chaque match, mais il n’est pas un footballeur décisif. Jusqu’à présent, tout au long de cette saison, il a marqué trois buts et tous les trois ont été du point de penalty.

Pedri

Le canari est l’un des footballeurs révélateurs de la saison. Celui de Tegueste a jeté la porte et accumule trois titres consécutifs contre des rivaux coriaces comme le Real Madrid ou la Juventus, en plus de Getafe. Pedri a réussi à mettre tout Barcelone dans sa poche et veut cailler une autre belle performance contre Alavés.

Joselu et Lucas Pérez

Les deux attaquants de l’entité babazorra seront les principales menaces d’Alavés. Joselu et Lucas Pérez seront responsables de l’attaque babazorro et ils devront faire un effort pour vaincre Lenglet et Piqué pour générer du danger et mettre Neto en difficulté.