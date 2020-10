La dernière heure du match de Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus est marquée par l’absence de Cristiano Ronaldo dans le match. Cristiano ne coïncidera pas avec Messi sur le terrain après avoir effectué le dernier PCR et testé à nouveau positif pour le coronavirus. Les retrouvailles tant attendues devront attendre.

La Juventus reçoit Barcelone dans leur stade pour disputer la deuxième journée du Phase de groupes de la Ligue des champions dans un affrontement dans lequel les deux équipes entrent dans le match avec trois points après avoir remporté leurs affrontements à la première date. La morbidité était dans la confrontation entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi, mais le Portugais semble que cela n’arrivera pas après avoir été positif au coronavirus.

Programme et chaîne de télévision

La Juventus-Barcelone aura lieu ce mercredi 28 octobre à 21h00, une de moins aux Canaries, pour disputer la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. La réunion sera télévisée par Movistar Liga de Campeones, bien qu’elle puisse également être suivie en direct en ligne via le site Web OKDIARIO.

Cristiano Ronaldo

La star de la Juventus a été testée positive au coronavirus lors de la trêve internationale et ce mardi, il a à nouveau donné un résultat positif, donc Cristiano Ronaldo ne sera pas contre le Barcelone de Leo Messi. Pirlo a attendu jusqu’à la dernière minute, bien qu’il ait également reconnu qu’après tant d’inactivité, il lui serait très difficile de figurer dans le onze de départ.

Leo Messi

L’Argentin continue de recevoir tous les regards. Il est appelé à diriger l’équipe du Barça cette saison et après les échecs des dernières éditions de la Ligue des champions, Leo Messi est obligé de changer le visage de l’équipe contre une grande comme la Juventus.

Effondrement du classique

Barcelone entre dans ce match avec trois points sur son casier, mais aussi avec la récente défaite contre le Real Madrid à l’esprit. Ceux de Ronald Koeman ont été battus 1-3 dans la Classique et maintenant ils ont un autre test décisif qui peut les faire sombrer davantage ou les sortir de la dépression produite après avoir perdu contre leur éternel rival.

Les absences

La défaite de Cristiano Ronaldo sera la plus notable, mais Gerard Piqué ne sera pas là non plus après avoir été expulsé le premier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions. Coutinho a été blessé dans la Classique et rejoint la liste des joueurs qui sont en cale sèche comme Umtiti et Ter Stegen. A la Juventus, Chiellini et De Ligt ne seront pas là, alors que Bonucci pourrait être très juste.