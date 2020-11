Hollande Oui Espagne sont mesurés lors d’un match amical Johan Cruyff ArenA. Les deux équipes se rencontreront dans un match sans points en jeu, mais où deux des meilleures équipes d’Europe pourront mesurer leur force avec le Eurocup sur l’horizon.

Luis Enrique affrontera ce match comme le cadre idéal pour les tests, puisque les autres engagements qu’il a devant lui, contre la Suisse et l’Allemagne, appartiennent à la Ligue des Nations et l’équipe espagnole ne peut pas échouer pour défendre la première place du groupe, qui se qualifierait pour la phase finale.

Programme et chaîne

Le match amical entre les Pays-Bas et l’Espagne à Amsterdam débutera à 20h45. Le jeu sera télévisé par La1 de TVE et il sera également possible de suivre en direct via OKDIARIO.

Match pour les tests

Les deux équipes pourront tester dans le seul match amical qu’elles joueront pendant cette pause, puisque les deux autres engagements que les Pays-Bas et l’Espagne joueront appartiendront à la Ligue des Nations et seront officiels.

Morata, référence ci-dessus

Álvaro Morata aura l’occasion de continuer avec la bonne image affichée à la Juventus. Luis Enrique attend beaucoup d’un joueur qui n’avait pas été appelé pour l’Espagne depuis longtemps.

Débutant Marcos Llorente

Le joueur de l’Atlético de Madrid pourrait faire ses débuts contre les Pays-Bas en tant qu’international absolu. Grâce à sa présence, Luis Enrique pourra compter sur un joueur très polyvalent capable de jouer dans différentes zones du terrain.

Souvenirs de Johannesburg

Il faut rappeler que les deux équipes se sont affrontées en finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Il y a dix ans, l’Espagne avait remporté ce match avec un but d’Andrés Iniesta en prolongation.