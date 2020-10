Avec 13 points sur 18 possibles, Everton signe une saison de rêve en Premier League. Les «Toffees», emmenés par Carlo Ancelotti, sont en tête du classement et sont devenus l’équipe «révélation» du championnat, malgré la défaite contre Southampton lors de la dernière journée jouée.

Précisément, en pensant au prochain match de la Ligue contre Newcastle, l’un des protagonistes de l’équipe de la ville de Liverpool, a évoqué le grand moment que l’équipe passe dans la compétition, soulignant ainsi l’arrivée et l’importance des Sud-Américains. Allan et James Rodríguez.

C’est le Français Abdoulaye Doucoure, l’un des nouveaux visages d’Everton de la saison, qui, dans un dialogue avec les médias officiels du club, a évoqué la réalité du club et à quel point les nouvelles recrues ont été fondamentales:

«Everton recrute les meilleurs joueurs, comme James et Allan, et ils sont venus ici pour accomplir quelque chose. Everton grandit. Nous avons une équipe solide avec des joueurs en grande forme et nous sommes en compétition avec les plus grandes équipes », a déclaré le milieu de terrain.

De même, l’ancien joueur de Watford a assuré que l’image de l’équipe a changé avec le passage des matchs, le défi est donc de rester au niveau démontré et de continuer à être le protagoniste:

«Auparavant, peut-être que les gens pensaient:” Il y a un top six, avec Everton juste derrière “… Maintenant Everton est dans le top six, c’est l’un des meilleurs clubs de la ligue. Nous avons une équipe solide avec des joueurs en grande forme et nous rivalisons avec les plus grandes équipes », a-t-il conclu.