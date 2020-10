James Rodríguez a changé d’air et a un bon début de saison avec Everton en Premier League. Bien que lors du dernier match de championnat contre Southampton, son équipe ait perdu et que le Colombien se soit retrouvé avec une gêne physique, les éloges du créateur de Cucuta n’ont cessé de retentir, des stars, des références et des proches du football anglais lui ont exprimé leur admiration. talent du caféiculteur qui, au cours des six matchs qu’il a disputés au tournoi local, a déjà accumulé trois buts et trois passes.

Précisément, dans l’avant-match contre Newcastle, correspondant à la septième date de la Premier League, Nigel Martyn, ancien joueur des ‘Toffees’ entre 2003 et 2006, a eu un dialogue avec le milieu HITC, dans lequel il a évoqué la Sportif présent du milieu de terrain colombien, dont il affirmait avoir eu une sorte de doute sur sa signature, mais, avec le passage des matches, il a réussi à lui faire changer d’avis.

“L’incorporation de James m’avait laissé un peu réfléchi. Grand joueur, super Coupe du monde, il est allé au Real Madrid et peut-être qu’il aurait espéré aller dans un plus grand club, alors vous vous inquiétez souvent de ce genre de signatures.”

Il a ajouté: “Ce que je recherche, c’est qu’il poursuive, s’il perd la possession, et pas seulement reste où il était, en attendant que quelqu’un d’autre fasse son travail. Il a travaillé là-dessus aussi, ce qui montre qu’il est impatient de trouver une nouvelle maison. Son départ a été excellent, il a créé et marqué; il a eu un grand impact sur le club », a-t-il déclaré.

Enfin, l’ancien gardien de 54 ans a également évoqué le Brésilien Allan, un autre des renforts de la saison, qu’il a comparé à l’un de ses anciens coéquipiers:

“J’aime Allan. Il passe inaperçu mais il perturbe beaucoup le jeu, il joue un peu le rôle de Lee Carsley à mon époque. Ce sont les joueurs qui sont très appréciés, ils courent beaucoup, ils font des tacles, le côté le plus méchant du jeu. Il m’a beaucoup impressionné. Quant au milieu de terrain, ils ont l’air d’une équipe plus forte que l’an dernier », a-t-il conclu.