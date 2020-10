Depuis que James Rodríguez a disputé son premier match avec le maillot d’Everton le 13 septembre contre Tottenham, les éloges du Colombien n’ont cessé de sonner; Et bien sûr, ses trois buts et trois passes décisives dans les six matchs que les «Toffees» ont disputés ont fait de lui la star et la référence de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti.

Malgré le fait que les deux derniers matchs avec le maillot bleu ne se soient pas soldés par une victoire (Everton 2-2 Liverpool et Southampton 2-0 Everton), le Colombien reste l’un des temps forts de la saison, à tel point que, selon le CIES , le créateur de l’équipe nationale colombienne est le meilleur joueur de la Premier League jusqu’à présent cette saison.

Avec un score de 89,7, le Colombien mène le prestigieux classement des joueurs les plus performants ces derniers mois dans le championnat anglais, dépassant ainsi des joueurs reconnus comme Mohamed Salah qui est deuxième avec 88,0, Raphinha Dias, de Leeds, avec 85,0 et Michael Kane, d’Everton, avec 84,7; de même, Yerry Mina est cinquième avec 84,0.

Voici le classement CIES

1. James Rodriguez, Everton. 89,7.

2. Mohamed Salah, Liverpool. 88,0.

3. Raphinha Dias, Leeds. 85,0

4. Michael Keane, Everton. 84,7

5. Yerry Mina, Everton. 84,0

6. Patrick Bamford, Leeds. 83,7

7. Adrew Robertson, Liverpool. 82,0

8. Jan Bernarek, Southampton. 81,8

9. Calvert-Lewin, Everton. 81,3

10. Fabinho, Liverpool. 81,3