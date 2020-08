Le prétendant poids lourd de l’UFC, Derrick Lewis, a récemment eu un appel très rapproché alors qu’il conduisait un VTT devant chez lui avec son jeune fils.

Dans une vidéo capturée par ses caméras de sécurité à domicile, Lewis peut être vu assis sur son VTT, soulevant son fils dans le véhicule pour le rejoindre. Son fils a alors apparemment frappé le gaz, envoyant le VTT caréner à travers un petit jardin, dans un pilier en pierre, et finalement sur la pelouse.

Voir les images, que Lewis a partagées sur Instagram, ci-dessous:

« Nous allons bien », a écrit Lewis dans la légende de son message.

Derrick Lewis s’est battu pour la dernière fois le 8 août, lorsqu’il a remporté une victoire par élimination directe au deuxième tour contre le spécialiste russe de la soumission Alexey Oleynik, établissant ainsi le record du plus grand nombre de victoires à élimination directe dans l’histoire de l’UFC.

Il est maintenant prêt à affronter son compatriote Curtis Blaydes le 28 novembre. Le combat, qui regorge d’implications de titre, est celui que Blaydes réclame depuis un certain temps.

Lewis, cependant, nie avoir évité le combat.

«Je ne comprends pas de quoi il parle», a-t-il déclaré avant sa victoire sur Oleynik. «Ce sera mon vingtième combat à l’UFC et j’ai combattu tous les durs à cuire de l’Octogone et il vient juste de passer sur le radar. Je ne sais même pas combien de combats il a eu à l’UFC pour qu’il parle comme s’il pouvait me prendre. «

«J’ai déjà combattu à peu près tout le monde dans le Top 10», a ajouté Lewis. «Les seuls gars que je n’ai pas combattus sont Overeem et lui. J’ai demandé à combattre Curtis et Overeem. Overeem m’a refusé comme trois fois au cours du mois dernier avant qu’Oleinik n’apparaisse. Et j’ai demandé Blaydes, et s’il ne le croit pas, il peut demander à Mick (Maynard). «

Heureusement, Lewis et son fils n’ont pas été blessés dans cet accident de VTT, donc le poids lourd peut régler son compte avec Blaydes en novembre.