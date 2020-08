Après plusieurs mois que cela se produira ou ne se produira pas, l’US Open 2020 est prêt à partir et nous avons des faits et des chiffres intéressants pour vous avant le Grand Chelem sur terrain dur.



En service depuis 1881

Il s’agit du deuxième Grand Chelem le plus ancien derrière Wimbledon (1877) puisque la première édition du championnat national américain a eu lieu en août 1881 au Newport Casino de Rhode Island.

Seules les épreuves de simple masculin et de double masculin ont eu lieu lors de la première édition. La compétition de simple féminin a été ajoutée en 1887 et les doubles féminines ont rejoint le programme deux ans plus tard.

Les différentes surfaces et lieux

L’US Open est le seul tournoi majeur à avoir été joué sur les trois principales surfaces extérieures à savoir l’herbe, la terre battue et le dur.

De 1881 à 1974, il s’est déroulé sur des courts en gazon, puis ils sont passés à la terre battue pendant trois ans de 1975 à 1977 avant d’adopter les courts en dur en 1978.

Les courts en herbe du casino de Newport ont été le lieu jusqu’en 1914, puis ils sont passés au West Side Tennis Club à Forest Hills, New York, de 1915 à 1977.

Le Germantown Cricket Club de Philadelphie l’a tenu de 1921 à 1923, mais le West Side Tennis Club a accueilli 60 éditions avant de déménager dans l’actuel Centre national de tennis USTA à Flushing Meadows.

En savoir plus sur le Centre national de tennis de l’USTA

Il a été rebaptisé USTA Billie Jean King National Tennis Center en 2006 en l’honneur du grand Billie Jean King.

Le site abrite 22 courts en dur et le stade principal, le stade Arthur Ashe, dispose d’un toit extérieur rétractable et peut accueillir jusqu’à 23 771 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade de tennis du monde en termes de capacité.

Le stade Louis Armstrong, qui a également un toit rétractable, peut accueillir 14 000 personnes tandis que la tribune a une capacité de 8 125 personnes.

Ouvrir la voie

L’US Open est devenu le premier Grand Chelem à utiliser le bris d’égalité en 1970, mais à partir de 2019, il n’est plus le seul grand à employer des bris d’égalité dans le set décisif (troisième set pour les femmes et cinquième set pour les hommes) comme le L’Open d’Australie et Wimbledon ont également adopté les bris d’égalité cette année.

En 1973, ils ont redéfini la norme en attribuant un prix égal aux champions du simple masculin et féminin, tandis qu’en 1975, ils ont introduit le jeu de nuit après avoir installé des projecteurs.

Rester avec l’argent compte

Le prix en argent pour le tournoi de cette année est 53,4 millions de dollars (environ 41 millions de livres sterling), en baisse d’environ 5% par rapport à l’année précédente.

Les champions masculins et féminins repartiront avec un chèque de gagnant de 3 millions de dollars (environ 2,2 millions de livres sterling), en baisse de 900000 dollars par rapport à 2019, tandis que les revenus des perdants du premier tour ont augmenté par rapport à l’année dernière puisqu’ils recevront 61000 dollars (46000 £).

Ces beaux trophées

Les trophées de l’US Open sont créés par Tiffany & Co.

Tableau d’honneur

Roger Federer, Jimmy Connors et Pete Sampras ouvrent la voie en termes de la plupart des titres remportés à l’ère ouverte, car ils en ont chacun cinq à leur actif, tandis que Chris Evert et Serena Williams en ont remporté six chacun du côté féminin.

Rafael Nadal et Bianca Andreescu sont les champions en titre du simple masculin et féminin, mais leur d’entre eux sera à New York pour défendre leurs titres.

Le duo colombien Juan Sebastián Cabal et Robert Farah a remporté le titre de double masculin l’année dernière, Elise Mertens de Belgique et Aryna Sabalenka de Biélorussie sont les champions du double féminin tandis que l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray ont défendu avec succès leur titre de double mixte. Cependant, il n’ya pas de double mixte au programme de cette année.

Quelques records



Pete Sampras est le plus jeune champion masculin de l’histoire puisqu’il avait 19 ans et un mois lorsqu’il a remporté le titre en 1990, tandis que Tracy Austin n’avait que 16 ans et huit mois lorsqu’elle a soulevé le trophée en 1979.

Quant aux lauréats les plus âgés, il faut remonter plus d’une décennie en arrière puisque William Larned avait 38 ans et huit mois lorsqu’il remporta le dernier de ses sept titres en 1911 tandis que Molla Mallory avait 42 ans et cinq mois lorsqu’elle l’emporta en 1926.

Jimmy Connors n’a perdu que deux matchs et n’a nécessité que 20 matchs pour battre le double champion Ken Rosewall par un 6-1, 6-0, 6-1 en 1972.

Le match le plus long de l’US Open a eu lieu en 1992 lorsque Stefan Edberg et Michael Chang ont joué pendant cinq heures et 26 minutes avant que le Suédois ne gagne 6-7 (3-5), 7-5, 7-6 (7-3), 5-7, 6-4.

Shelby Rogers et Daria Gavrilova se sont battus pendant trois heures et 33 minutes à l’US Open 2017 avec Rogers gagnant 7-6 (8-6), 4-6, 7-6, (7-5).

Goran Ivanisevic et Daniel Nestor détiennent le record du bris d’égalité le plus long en jouant 38 points lors de leur match de premier tour de l’US Open en 1993, le Croate l’emportant 6–4, 7–6 (7–5), 7–6 ( 20-18).

Venus et Serena Williams ont été les premières sœurs à se rencontrer lors d’une finale de l’US Open lorsqu’elles se sont affrontées en 2001 avec Venus gagnante en deux sets.

Connors est également le seul joueur à avoir remporté le titre sur gazon, terre battue et dur.

