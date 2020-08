Nous y sommes tous allés: votre repêchage fantastique en est à sa fin et vous vous battez pour trouver des noms à jeter dans votre file d’attente pour le repêchage.

C’est à cela que sert cette liste annuelle. Ajoutez-le à vos favoris, consultez-le souvent.

Comme je vous le rappelle toujours: en supposant que vous ayez des kickers – pourquoi avez-vous encore des kickers, au fait? – et les défenses, vous ne devriez les rédiger que lors de vos deux derniers tours. C’est donc pour le ou les deux tours avant les DERNIERS tours.

L’année dernière, cette liste vous a donné Jamison Crowder, Deebo Samuel et Michael Gallup, trois récepteurs très fantastiques. Loin nous allons:

1. WR Allen Lazard, Packers de Green Bay

Oui, les Packers lancent le ballon et Aaron Rodgers en lance moins. Oui, Davante Adams sera le point focal lorsque Rodgers lancera.

Mais! Il est rapporté que Lazard est le favori pour être le n ° 2, nous savons à quel point Marquez Valdes-Scantling a été une déception pour les propriétaires de fantasy, et Lazard a eu quelques bons matchs dans la dernière ligne droite. Je prendrai un dépliant tardif sur tout cela.

2. RB Justin Jackson, Chargers de Los Angeles

D’accord, donc les Chargers qui ont rédigé Joshua Kelley n’ont pas aidé ici. Mais Melvin Gordon est parti et quelqu’un doit prendre ces portées tandis qu’Austin Ekeler est le n ° 1 de retour. Je suis donc plus qu’heureux de le prendre en retard et j’espère qu’il retiendra Kelley. Aussi, un rappel: il a fait en moyenne 5,1 ypc dans sa carrière. Je suis toutes sortes d’intrigues.

3. WR Preston Williams, Dolphins de Miami

J’ai l’impression que le battage médiatique le fera repêcher plus tôt, mais disons que vous voyez son nom tard: allez le chercher. Il était vraiment bon en tant que recrue avant de déchirer son ACL, Albert Wilson et Allen Hurns se sont retirés cette année, et oh oui, il mesure 6 pieds 5 pouces, donc il est une menace de zone rouge.

4. QB Gardner Minshew, Jaguars de Jacksonville

Si vous le draftez au premier tour, vous obtenez Bud Light gratuitement!

Mais si vous choisissez d’attendre – comme il se doit! – pour le quart-arrière, vous obtenez un QB qui court et qui a l’air bien dans certains matchs. Le gros problème pour moi ici est que si la défense des Jaguars est mauvaise, cela signifie que nous allons voir Minshew jeter beaucoup à une solide paire de receveurs (DJ Chark Jr. et Dede Westbrook). Il est gravement sous-évalué, alors profitez-en tard.

5. RB Antonio Gibson, équipe de football de Washington

Le troisième tour de Memphis a couru avec des partants. Et oui, Adrian Peterson et Bryce Love font partie d’un champ arrière très encombré. Mais peut-être que Gibson a plus de temps de jeu en tant que pass-catcher. Propriétaires de la ligue PPR, prenez note.

6. WR Anthony Miller, Ours de Chicago

J’ai l’impression que son ADP est abattu par les points d’interrogation du quart-arrière, mais pouvons-nous tous nous rappeler qu’il a totalisé 52 réceptions et 656 verges avec Mitchell Trubisky comme QB? Qu’il était très pertinent pour le fantasme à la fin de 2019? Et que Taylor Gabriel est sorti?

7. WR Jalen Reagor, Eagles de Philadelphie

Je suis inquiet pour les recrues en 2020, mais voici une exception. Le corps des receveurs des Eagles est en désordre, et quelqu’un d’autre que Zach Ertz doit attraper des passes.

8. TE Jack Doyle, Colts d’Indianapolis

Une coupure profonde ici! J’ai fait mon casting dans mon guide des bouts serrés et je vais le refaire: Eric Ebron est parti et a été remplacé par Trey Burton (c’est bon pour Doyle) et Philip Rivers est connu pour lancer un tas de bouts serrés. Si vous attendez la position et que vous êtes dans une ligue profonde, je lui donnerais un coup de feu et voir ce qui se passe.