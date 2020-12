Le début de la nouvelle année approche et, avec lui, le moment où tous ceux joueurs qui mettent fin à leur contrat le 30 juin 2021 ils seront libres de signer pour n’importe quelle équipe sans frais. Il n’y a pas quelques stars qui, à une semaine pour commencer la nouvelle année, n’ont pas encore élargi leurs liens avec leurs clubs respectifs. Le compte à rebours touche à sa fin et, s’il reste dans la même situation dans les quelques jours qui restent pour entrer en 2021, ils pourront négocier unilatéralement leur arrivée sur un autre plateau à compter du 1er janvier une fois qu’ils ont rempli leur contrat actuel.

Comme chaque année, il n’y en a pas des noms qui se démarquent parmi les joueurs qui seront libres à la fin de la saison. Cependant, Ce cours est particulièrement pertinent, en raison du nombre d’étoiles mondiales qui mettent fin à leurs relations avec plusieurs des grandes équipes du continent.

Au-dessus du reste, quatre noms se détachent, pour lesquels – si leur renouvellement n’est pas confirmé – il y aura plusieurs candidats pour reprendre leurs services pour l’été prochain. Il s’agit de Leo Messi, Sergio Ramos, Luka Modric et David Alaba. Dans le cas des Madridistas, ils seraient déjà parvenus à un accord avec le Real Madrid pour continuer, même s’il attend d’être officialisé. Avec l’Argentin, c’est un mystère de savoir s’il continuera à Barcelone. Le défenseur autrichien, pour sa part, a déjà été confirmé pour terminer son passage au Bayern.

Messi, tête d’affiche sur le marché

De tous les joueurs qui terminent le contrat, la présence de Leo Messi c’est le plus frappant. La star et principal supporter de Barcelone a clairement fait part de son intention de partir l’été dernier mais, compte tenu du manque de compréhension avec l’équipe culé, son départ a été reporté.

La présence de Bartomeu d’abord et du directoire a maintenant prolongé son refus de renouvellement. Sa continuité sera l’enjeu prioritaire à traiter par le nouveau président. Peut-être que d’ici là, il est trop tard et que l’Argentin est parvenu à un accord avec une autre équipe. Parmi les principales parties prenantes figurent les Manchester City et le Paris Saint Germain, qui a remporté des nombres entiers ces derniers jours.

Un autre des problèmes que le nouveau président culé doit résoudre est le rôle qu’il aura pour l’avenir Riqui Puig. Le jeune footballeur de l’équipe barcelonaise met également fin à son contrat en juin et ne compte pas du tout pour Koeman. L’entraîneur est venu lancer des fléchettes qui remettent en question son professionnalisme et, si le Néerlandais continuait une saison de plus, tout entraînerait le départ de l’équipe de jeunes.

Madrid attend Alaba

Il Real Madrid Trois joueurs mettent fin à leur contrat en 2021. Deux d’entre eux sont sur le point de signer le nouvel accord, qui pourrait être annoncé prochainement. Il s’agit de Sergio Ramos et Luka modric. En attendant leur officialisation, les deux joueurs, incontestables pour Zidane, ont plus que fait avancer les négociations. La même chose ne se produit pas avec Lucas Vazquez. Le contrat de l’équipe de jeunes expire également en juin, mais pour le moment, il n’y a pas de nouvelles de son renouvellement, il aura donc une totale liberté de fermer son arrivée à une autre équipe à partir de janvier, en attendant que les blancs décident s’ils le souhaitent suivez la saison prochaine.

L’équipe madrilène accorde une attention particulière à l’un des plus grands noms du marché. David Alaba commencera à partir de janvier pour rechercher du matériel. Le défenseur autrichien a rompu les négociations avec le Bayern Munich et est prêt à quitter Allianz dès juillet. C’est l’une des principales affaires sur le marché et depuis le Bernabéu, ils essaieront de profiter de l’occasion pour le signer sans frais.

Alaba ne sera pas le seul joueur de la Bayern Munich laissez-le aller librement. Javi Martinez Il expire également son contrat en juin et tout indique que l’international espagnol quittera le géant allemand à la recherche de son dernier contrat. L’inconnu est de savoir où le joueur polyvalent navarrais jouera la saison prochaine.

Deux pétitions Koeman sont gratuites

Les autres joueurs qui terminent leur contrat en juin et qui pourraient commencer à négocier en janvier sont deux Néerlandais. Les deux sont allés Les demandes de Ronald Koeman après son arrivée à Barcelone, mais l’arrivée d’un nouveau président avec un nouveau projet sous le bras met en doute la continuité du technicien au-delà de ce parcours et, par conséquent, l’intérêt du culé pour eux.

Memphis Depay Il était sur le point de signer pour le Barça l’été dernier, mais la Liga a empêché sa signature en ne respectant pas les conditions de la limite de salaire à son arrivée. Cet été, il sera libre, après avoir mis fin à sa relation avec l’Olympique de Lyon. S’il reste sur le radar du Barça, il pourrait atteindre le Camp Nou sans frais. La même chose se produit avec Georginio Wijnaldum. Le footballeur de Liverpool était un autre de ceux recherchés par Koeman et, à partir de janvier, il pourra négocier son arrivée dans n’importe quelle autre équipe.

Cela semble faire partie des projets futurs du Barça, quel que soit le locataire du banc et de la loge, Eric Garcia. Le défenseur central de Manchester City partira l’été prochain et l’Etihad sait déjà qu’il ne veut pas continuer. L’été dernier, son arrivée à Barcelone était proche et, dès janvier, tout indique une entente entre la discipline Blaugrana et le joueur.

Di María, Donnarumma ou Agüero sont d’autres stars qui seront gratuites

Loin de ce qui concerne les deux grands du football espagnol, il y a plus de joueurs de classe mondiale qui mettent fin à leurs contrats avec leurs équipes respectives en juin et qui, par conséquent, pourront négocier avec un autre club une fois l’année commencée. Plusieurs noms se détachent, liés à plusieurs des plus grands du continent.

Le Paris Saint-Germain compte plusieurs joueurs qui mettent fin à leur relation à la fin de la saison. Angel di Maria, Julian Draxler et Juan Bernat ils pourraient mettre fin à leur passage chez les champions de France en juin s’ils ne parviennent pas à un accord plus tôt. En janvier, ils pourraient négocier avec n’importe quelle équipe et, voyant de qui il s’agit, ils n’auront aucun problème à trouver une nouvelle destination.

L’autre grand cheikh d’Europe doit également négocier la continuité de Sergio Aguero à Manchester City. Kun met fin à son contrat en juin et la perte de poids considérable qu’il a subie dans les plans de Guardiola au cours des deux dernières saisons suggère qu’il partira une fois le cours terminé. Les blessures marquent la dernière étape de l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, ce qui pourrait être décisif pour trouver un logement chez un autre des plus grands. Cette année, il n’a disputé que sept matchs.

Le voisin du citoyen voit aussi comment l’une de ses stars peut être libre si un accord n’est pas trouvé. Edinson Cavani Il est venu à United gratuitement après avoir épuisé son contrat l’été dernier au PSG. Il a signé pour une saison et, s’il ne prolonge pas sa relation, l’un des tueurs les plus fiables de ces dernières années sera à nouveau disponible pour signer pour l’un des grands.

Gianluigi Donnarumma C’est une autre des bonnes affaires sur le marché. Le jeune gardien de l’AC Milan se présente comme l’un des grands gardiens de la prochaine décennie et peut négocier son incorporation à n’importe quelle autre équipe à partir du 1er janvier. L’Italien a déjà déclaré son amour pour la discipline milanaise et ses intentions de continuer en tant que rossonero, même si avec Mino Raiola comme agent, il ne serait pas étrange de le voir porter d’autres couleurs.