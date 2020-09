SEATTLE (AP) Après deux matchs et plusieurs heures avec une brume de fumée planant au-dessus, les Oakland Athletics étaient prêts pour la fin de leur détournement d’une journée à Seattle.

Mike Minor a lancé un deux frappeurs avec huit retraits au bâton, Jake Lamb a doublé et inscrit un circuit à son premier match après avoir signé avec Oakland, et les Athletics ont battu les Mariners de Seattle 9-0 dans le dernier verre de leur double titre lundi.

Seattle a remporté le premier match 6-5, se ralliant d’un déficit de 5-0 et marquant deux fois en sixième manche avec deux retraits pour se séparer et rester sur les talons de Houston dans l’AL West. Seattle est à 1 1/2 matchs derrière les Astros pour la deuxième place.

Les matchs ont été joués avec une couche de fumée planant au-dessus du terrain de T-Mobile Park, même avec le toit rétractable du stade fermé. Les incendies de forêt sur la côte ouest ont étouffé une grande partie du nord-ouest du Pacifique avec des conditions atmosphériques malsaines qui ont remis en question si les jeux seraient même joués.

«Je suis un jeune de 22 ans en bonne santé. Je ne devrais pas manquer d’air ou manquer d’oxygène. Je vais en rester là ”, a déclaré Jesus Luzardo, partant d’Oakland pour le premier match.

Le manager de A, Bob Melvin, a déclaré que plusieurs joueurs se plaignaient lors du deuxième match de la mauvaise qualité de l’air sur le terrain.

«Au début, quand je suis allé là-bas, je pouvais le sentir, le sentir, peu importe», a déclaré Minor. ” Et puis, au fur et à mesure que vous aviez commencé (je) ne l’ai pas vraiment remarqué. Je suis entré en mode jeu, je suppose. Je n’ai pas vraiment eu autant de manches. J’avais l’impression qu’ils étaient assez lisses. Mais je sais que beaucoup d’autres gars en parlaient, disant à quel point c’était difficile. ”

Le double titre était une composition de trois matchs prévus plus tôt ce mois-ci qui ont été reportés après qu’Oakland eut un joueur testé positif pour le coronavirus. Le troisième des trois matchs à rattraper aura lieu le 26 septembre à Oakland dans le cadre d’un autre double programme.

«Je pense que c’était bien de respirer, mais nous l’avons vraiment remarqué, a dit le voltigeur de centre de Seattle Kyle Lewis. “ Le ciel était tout brumeux et enfumé, ce n’était certainement pas une situation normale, certainement un peu bizarre. ”

Minor (1-5) a remporté sa première victoire de la saison à son troisième départ depuis qu’il a été acquis par les A du Texas. Il était presque impassible, les Mariners ne frappant que sur le simple de Donovan Walton menant à la troisième manche et le doublé de Lewis à la septième. Minor a marché deux.

Ramon Laureano a ajouté un doublé clé dans le cadre de la troisième manche de cinq points d’Oakland. Laureano a laissé tomber un blooper juste à l’intérieur de la ligne du champ droit pour conclure un 10 lancers au bâton. Oakland a envoyé 10 frappeurs au marbre. Lamb a ajouté un doublé dans la manche et a réussi un tir en solo en sixième. Mark Canha a également frappé un circuit de deux points dans le sixième, tous deux hors releveur Brady Lail.

«Je viens de voir que c’était une bonne opportunité pour moi. Une chance de participer et d’obtenir des AB et, espérons-le, de contribuer à une équipe gagnante en mode éliminatoire ”, a déclaré Lamb. “ C’est un excellent choix pour moi. ”

Laureano a été privé d’un Grand Chelem lors de la première manche du deuxième match. Avec deux retraits, Laureano a conduit un terrain de Jimmy Yacabonis (0-1) au mur au centre gauche profond, seulement pour que Lewis recule le circuit.

«Je savais que j’aurais une chance si je pouvais le chronométrer correctement, a dit Lewis. «J’ai pu revenir là-bas et chronométrer correctement et faire le jeu. C’était juste un moment énorme. J’espérais que cela pourrait nous propulser vers une autre victoire. J’étais excité. ”

Ce fut un autre point culminant de la saison recrue de Lewis qui comprenait un home run de deux points et une marche chargée de buts qui ont marqué le point gagnant dans le premier match.

Seattle menait 5-0 dans le premier match après les circuits de Sean Murphy et Marcus Semien au large de Marco Gonzales. Mais Seattle s’est échappé derrière les circuits en solo de Luis Torrens et Jose Marmolejos, et le 10e circuit de Lewis.

Le troisième doublé de Tim Lopes du match a conduit Phillip Ervin avec deux retraits dans la sixième manche, égalisant à 5. Joakim Soria (2-2) d’Oakland a eu du mal avec son contrôle et a marché trois frappeurs consécutifs après le double de Lopes, le dernier. sur quatre terrains à Lewis.

Malgré l’abandon de cinq points gagnés, un sommet de la saison, Gonzales (6-2) a remporté la victoire.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Athlétisme: RF Stephen Piscotty s’est foulé le genou lors du premier match et a été remplacé après la quatrième manche. Melvin a déclaré qu’il était lié au tendon rotulien de Piscotty, mais n’avait aucune autre information.

NOUVEAU AJOUT

Lamb a été désigné pour une affectation la semaine dernière par l’Arizona. Le déménagement avec Lamb était logique après qu’Oakland ait perdu le troisième but de Gold Glove, Matt Chapman, la semaine dernière. Chapman s’est tendu la hanche droite et devrait subir une intervention chirurgicale. Lamb n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pour les Diamondbacks cette saison et n’a eu que cinq coups sûrs en 43 au bâton pour une moyenne de .116.

RARE DOUBLE TÊTE

En raison du toit rétractable, les doubles plafonds sont rares à Seattle. Lundi était le premier depuis le 28 août 2004 contre Kansas City et en tant que 17e double de tous les temps joué à Seattle.

SUIVANT

