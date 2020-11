On ne se souviendra pas de la victoire contre Castellón, mais elle définit le changement de tendance au Sporting, qui a pu gagner un match dans lequel les autres années il aurait toujours trébuché. David Gallego continue de peaufiner une équipe de gala dans laquelle la croissance de Gaspar mérite une mention spéciale, déjà établie à partir des débats de l’aile gauche. Les discussions à onze heures s’essoufflent à cause des résultats, même si Gallego a fait cause personnelle de ses paris pour Saúl (plus entonné contre Castellón, mais loin du potentiel de Pablo García) et Aitor, un vers libre qui parle une langue différent du reste de l’équipe.

Avec 22 points en dix matchs (un quart du parcours déjà parcouru), le Sporting établit un rythme record et maintient le rythme des coqs de la catégorie. La grande question est de savoir si les gourdes endureront la course aux rivaux avec plus de nom et beaucoup plus de cache. Il va falloir voir. David Gallego et le reste des domaines du club maintiennent leur discours de prudence. Oui, je suis d’accord, c’est ce que ça touche, mais un peu plus d’enthousiasme serait également apprécié.

Dans le sport, les chiffres sourient au Sporting, mais le bonheur n’est jamais complet. Le souci de la situation économique s’impose au noble étage de toute célébration sportive. Comme la plupart des clubs, le Sporting a sérieusement accusé la crise économique dérivée du covid. Bien que la télévision soit la principale source de revenus, le poids des abonnements est important dans un budget qui a été considérablement réduit. Cependant, Sporting a évité de transférer des joueurs importants. Les limites du marché et la rareté des offres ont bien sûr aidé.

Les jeux passent sans que les abonnés puissent accéder à El Molinón et les perspectives ne sont pas prometteuses. La possibilité de devoir restituer une partie substantielle des abonnements augmente. Il en va de même pour les étudiants de la Mareo Football School, qui ont payé leurs frais de scolarité mais qui n’ont jamais pu s’entraîner. Il n’est pas facile dans ce contexte d’ajuster les budgets.

Le sport commence ces jours-ci dans les bureaux l’un des jeux les plus importants de l’année. Le club négociera une baisse de salaire avec les footballeurs, comme l’ont fait la plupart des équipes professionnelles, même les plus importantes (Barcelone est déjà à la deuxième place). Ce ne sera pas facile, il faudra trouver des points de rencontre entre les intérêts du club et les droits des footballeurs, qui devront mettre leur bonne volonté dans la cause. Il n’est pas exclu que l’on puisse trouver un accord similaire à celui des Catalans, ce qui entraîne une vague de renouvellements pour compenser l’effectif. Le conseil a décidé d’attendre la fermeture du marché pour s’attaquer à cette négociation pour deux raisons. D’abord parce qu’il n’a pas été facile de baisser le salaire des joueurs qui pourraient quitter le club et deuxièmement parce que c’est moche de baisser le salaire de certains footballeurs pour en signer d’autres. Elle a conclu des accords pour faciliter le paiement dans des cas individuels tels que ceux de Javi Fuego ou Carmona. Pour quelque chose, on commence.