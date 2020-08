Matthew Boyd a perdu ses trois derniers départs. Il n’a pas perdu la conviction qu’il était au bord d’un revirement.

Le gaucher des Detroit Tigers, qui est entré dans la saison en tant que meilleur partant de l’équipe, cherchera à nouveau sa première victoire dans le premier match d’une série de quatre matchs à domicile contre le Minnesota jeudi.

Lors de sa dernière sortie samedi, Boyd a tenu Cleveland à deux points sur cinq coups sûrs et en a retiré six en 5 1/3 manches. Il n’a pas permis un circuit pour la deuxième fois en six départs. Cela n’a été rien alors que les Indiens se sont retirés pour une victoire 6-1.

Boyd (0-4, 8,48 ERA) se sentait en confiance avec tous ses lancers.

“Je peux lancer avec un changement. Je peux lancer avec une courbe. Je peux lancer avec un curseur et avec une balle rapide”, a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. “Tout ce qui fonctionne et ce qui est nécessaire.”

Les Tigres ont besoin de Boyd pour commencer à se plonger dans les jeux. Sa sortie à Cleveland a été sa plus longue cette saison. Il a rendu quatre points ou plus quatre fois, même si aucun n’était lors de ses deux dernières sorties.

Le manager Ron Gardenhire espère que Boyd s’appuiera sur sa dernière performance.

“C’était le Matty Boyd que nous avons vu”, a déclaré Gardenhire. “C’est le bon Matty Boyd. Il était aux commandes.”

Boyd a débuté contre le Minnesota 19 fois, affichant un dossier de 7-6 et une MPM de 4,86.

Boyd sera opposé par l’histoire de Cendrillon Randy Dobnak (5-1, 1,78 ERA). À peine trois ans à peine de lancer pour les licornes d’Utica (MI) de la United Shore Professional Baseball League, Dobnak est devenu l’un des débutants les plus efficaces des majors.

Bien qu’il lance au contact (16 Ks en 30 1/3 de manches), Dobnak n’a accordé plus de deux points dans aucun de ses départs. Il n’a pas abandonné une course méritée en sept manches et deux apparitions contre Detroit la saison dernière.

Quand il a lancé pour Utica après être resté non repêché à l’université, Dobnak a assisté à un match des Tigres à Comerica Park. Il n’avait jamais imaginé, assis dans les gradins du champ droit, qu’il planterait sur ce même monticule quelques années plus tard.

“C’était la dernière chose à laquelle je pensais”, a-t-il déclaré.

Les Twins tentent de repousser les White Sox et les Indians de Cleveland dans la division centrale de la Ligue américaine. Ils ont pu le faire jusqu’à présent malgré les blessures des joueurs de la position de départ Josh Donaldson, Byron Buxton et Mitch Garver ainsi que du lanceur partant Jake Odorizzi.

Ils espèrent récupérer tous ces joueurs pour la course d’étirement.

“Je regarde autour de notre club-house et je vois un groupe qui couvre tous les angles. Nous avons la capacité de faire tout ce que nous devons faire pour gagner des matchs de baseball”, a déclaré le manager Rocco Baldelli, selon le Minneapolis Star Tribune. “L’organisation ne cesse de chercher à acquérir de bons talents, mais nous avons un groupe sur lequel nous pouvons nous appuyer. Nous avons une profondeur dans chaque domaine pour couvrir ce dont nous avons besoin.”

Une autre blessure est survenue lors de la défaite 6-3 des Twins contre Cleveland mercredi. Le voltigeur Max Kepler a quitté le match tôt après avoir commis une faute sur un terrain. Les rayons X étaient négatifs.

Les Twins joueront les Tigres pour la première fois cette saison. Le Minnesota a dominé la série de 19 matchs la saison dernière, affichant une fiche de 14-5.

Détroit a remporté ses deux dernières séries, prenant soin des Indians et des Chicago Cubs après une séquence de neuf matchs consécutifs. C’est la première fois que les Tigers remportent des séries consécutives depuis avril 2019.

“Nous courons (fort) en ce moment, après quelques défaites là-bas, mais nous combattons chaque match pour chaque série que nous pouvons gagner”, a déclaré le receveur Austin Romine dans une interview d’après-match sur FOX Sports Detroit.

– Médias au niveau du champ