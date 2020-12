Tout semble indiquer que Leandro Desábato cessera d’être l’entraîneur d’Estudiantes LP. El Pincha traverse l’un des moments les plus difficiles de son histoire et n’a pas été victorieux depuis 14 matchs.

Sans aller plus loin, lors du dernier tour de la Copa, Diego Maradona a brisé une séquence de 697 minutes sans marquer de buts dans le 1 à 1 contre le Racing. Pour ces raisons, le sélectionneur a décidé que ce mercredi était sa dernière rencontre à la tête du club de La Plata.

Le duel reporté de la première date de la Super League Cup entre Défense et Justice et Etudiants se jouera dans l’après-midi à Florencio Varela et marquera ainsi la fin du DT qui serait temporairement remplacé par Pablo Quatrocchi.

Desábato est arrivé au club en mars après le départ de Gabriel Milito bien qu’il ne puisse pas changer le cours de l’équipe qui a subi le départ de Javier Mascherano qui a récemment annoncé sa retraite.

Dans la Copa actuelle, Diego Maradona a perdu six matchs et fait match nul trois et c’est pourquoi on s’attend à ce qu’une fois le tournoi terminé, un nouvel entraîneur arrive. Les dirigeants du club ont déjà parlé avec Ricardo Zielinski qui pourrait quitter l’Atlético Tucumán pour ce nouveau défi.

Ce sera le quatrième entraîneur à quitter le poste dans le football local après les départs d’Alfredo Berti et Gustavo Álvarez dans le centre de Córdoba et Patronato, en plus du départ de Sebastián Méndez à la tête de Gimnasia après la mort de Diego Armando Maradona.