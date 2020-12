▲ Les filles universitaires ont obtenu leur troisième titre dans la Ligue Mx Féminine après avoir battu Rayadas dans une série passionnante de tirs au but et avoir surmonté diverses erreurs d’arbitres dans les deux matchs de la série finale. Photo gracieuseté de comunicacionrayados.com/rayadas

Le désir de transcender et la force mentale étaient les aspects clés pour que les Tigres puissent battre Monterrey en finale du tournoi des Guardianes 2020 et devenir l’équipe la plus gagnante de la Women’s Mx League, avec trois titres, a déclaré l’entraîneur de l’équipe féline. Roberto Medina, qui a également reconnu que le football féminin mexicain avait encore besoin de plus de soutien.

Les félins ont remporté leur troisième titre lundi dernier, le premier sur leur terrain, le stade universitaire, après avoir battu Rayadas lors d’une séance de tirs au but, après avoir sauvé l’égalité (1-1) sur le tableau de bord mondial à la dernière minute. de la deuxième étape de la finale, et surmonter diverses erreurs d’arbitre dans les deux matchs de la série.

Pour Medina, le succès de son équipe, qui était aussi super-leader dans la phase régulière du tournoi, avec 46 points, est dû «au grand enthousiasme et à l’énorme désir de chacun de mes joueurs de transcender, de réussir et de toujours mettre leur grain de sable au profit de l’équipe, ainsi que de travailler au jour le jour avec détermination et désireux d’être meilleur à chaque fois.

Il convient également de noter la force mentale de l’équipe; Honnêtement, je mets beaucoup de pression sur eux à l’entraînement, je suis très exigeant avec eux, cherchant évidemment à exploiter leurs meilleures qualités. Les filles ont été très ouvertes et réceptives pour essayer d’exceller individuellement, ce qui nous a beaucoup aidés pour la compétition externe. Même aujourd’hui, cela nous a aidés à enlever l’épine que nous avions clouée après avoir perdu contre Rayadas en finale de l’Apertura 2019.

De même, le barreur félin a admis que cela lui causait un peu d’énervement que ses directives aient permis au rival d’obtenir l’égalité (1-1) sur le tableau de bord global dans les dernières minutes du match aller, il a donc considéré qu’il y avait encore des points à gagner. doit être poli en termes de performances de l’équipement.

«Je suis toujours très exigeant et j’ai détecté que nous avons un domaine d’amélioration dans l’efficacité de la définition, ce qui aurait pu nous donner la tranquillité d’esprit pour mieux terminer la série.

Je comprends que dans ces cas, c’est parfois plus compliqué, je pense que nous avons manqué un peu de force pour maintenir l’avantage sur le tableau de bord dans les dernières minutes, mais j’ai toujours fait confiance à mon équipe. Je sais qu’ils ont le caractère pour surmonter toute adversité et en finale, ils l’ont montré une fois de plus, a-t-il déclaré dans une interview à La Jornada.

D’un autre côté, Medina a admis qu’en dépit de la croissance de la ligue féminine mexicaine ces dernières années, il fallait encore plus de soutien de la part des clubs.

Chaque fois que les équipes sont mieux préparées, il faut reconnaître que le niveau n’est plus le même qu’au début du tournoi. Je crois que chaque institution fait ce qu’elle peut; L’important est de continuer à avancer, même s’il me semble que cette recherche de plus de talents et, bien sûr, cette demande individuelle et envers les clubs dans tous les sens sont encore nécessaires pour que la croissance puisse continuer à se réaliser, a-t-il déclaré.

Elle a indiqué que le fait que Tigres et Monterrey soient les protagonistes constants de la finale féminine témoigne de l’intérêt des deux institutions à soutenir leurs équipes féminines et qu’elles sont constamment à la recherche d’améliorations. Cela signifie également qu’ils ont une très forte demande, car ils veulent toujours voir leurs équipes devenir des champions.

Concernant les autres clubs du tournoi féminin, il a souligné que «chacun, dans la limite de ses possibilités, fait un gros effort. La réalité est qu’il y a eu une amélioration notable de la compétition, qui devient de plus en plus difficile chaque jour, puisque les filles de toutes les équipes se préparent mieux dans la partie physique et technique, dans la connaissance du jeu, qui, petit à petit, a réalisé que le niveau compétitif de la ligue est plus élevé.

Si on le voit pendant ces trois années que le concours a duré, les résultats sont de plus en plus serrés, et il est déjà très difficile de voir les buts, les équipes profitent mieux de leur statut local. Il me semble qu’un tournoi très compétitif se profile dans un futur proche, avec un bon niveau et qu’il sera très bénéfique même pour les équipes nationales.

Enfin, il espère que la crise économique actuelle dérivée de la pandémie de coronavirus n’affectera pas le développement du football féminin l’année prochaine.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas discuté de la question ici dans l’équipe, mais j’espère que ce n’est pas une question qui nous fait mal. Je sais que c’est une situation délicate, mais j’espère que nous pourrons également surmonter cette adversité, a-t-il déclaré.