Désiré Cordero Elle n’est pas inconnue dans notre pays, loin de là. Celle qui à son époque était Miss Espagne a également gagné en notoriété lorsqu’elle était liée à Cristiano Ronaldo, qui, selon diverses informations, avait eu une liaison en 2016. Elle était également avec d’autres footballeurs et est aujourd’hui la petite amie de Joaquín el «Tucu» Correa, ancien joueur de Séville qui joue pour la Lazio.

Avec l’ailier argentin, il a été vu l’été dernier en train de profiter et de révolutionner Ibiza avec ses poses suggestives et enflammées. Et le mannequin est un véritable influenceur et balaye toutes les photos qui vont jusqu’à Instagram, surtout si elles sont osées. Celle qui était Miss Espagne en 2014 publie généralement des poses provocantes en bikini, en string et même topless mais jouant toujours avec ses positions pour qu’elles ne la censurent pas.

Désiré Cordero, qui a plus de 250000 abonnés sur Instagram, Elle publie également des selfies romantiques embrassant Correa, des cadeaux et des dîners somptueux, etc. Elle est une véritable influenceuse et à ce titre elle se consacre également à la promotion d’importantes marques et entreprises de mode ou de cosmétique, car son image est très connue.

Miss Espagne 2014 a déjà été avec plusieurs hommes liés au monde du football. Il avait une relation avec Álvaro Ruiz, fils de Fernando Hierro, et après s’être coupé, il était lié à Cristiano Ronaldo en 2016, après la séparation des Portugais et Irina Shayk. Maintenant, la belle sévillane proclame aux quatre vents son amour pour Joaquín Correa, un footballeur de la Lazio, et continue de tomber amoureuse et d’exploser Instagram avec ses poses.