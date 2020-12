De la rédaction

Journal La Jornada

Jeudi 24 décembre 2020, p. a11

Deux jours après l’annonce de son licenciement en tant qu’entraîneur de l’América, Miguel Herrera a rompu le silence et exprimé son mécontentement face à la détermination du conseil d’administration d’Azulcrema; De plus, il a considéré que l’argument pour le licencier (l’éclatement de colère qu’il a joué avec l’assistant technique du Los Angeles FC, Ante Razov, en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf) n’était qu’un prétexte pour interrompre son processus.

«C’était un prétexte, je ne peux pas dire que c’était le truc extra-court, car honnêtement, ce qui s’est passé samedi n’était absolument rien. Il parlait avec son technicien (Bob Bradley) lorsque l’assistant (Ante Razov) s’est approché, il a également crié je ne sais pas ce que les choses et j’ai dit «je vais calmer les gens».

«J’étais très calme, et du coup il m’a tiré les cheveux, mais je n’ai pas réagi, j’ai dit ‘je ne peux pas me tromper’. Peut-être que dans d’autres moments je l’aurais frappé, mais ce sont des prises de décision qui se déroulent en deux secondes, on part et quand je retourne au tribunal ils m’informent que je suis expulsé », a expliqué Piojo Herrera dans un entretien avec le réseau Espn.

(Razov) tend la main comme pour s’éloigner et mes yeux me démangent, mais je le répète, je suis allé au vestiaire conscient de ce que nous devions faire pour atteindre le but, qui était de continuer avec le tableau de bord en faveur et de profiter de cet homme supplémentaire. que nous avions. Chercher cette situation est un prétexte, car je suis comme ça: passionné, je ne changerai pas du jour au lendemain, et cela reflète mes équipes, la passion et la détermination dont j’ai toujours fait preuve, a-t-il ajouté.

Il a également reconnu que ne pas contrôler son tempérament lui a coûté un peu.

Il y a des choses que j’ai faites qui nuisent à mon travail, surtout après 2015 (quand il a été renvoyé de l’équipe nationale après une altercation avec le commentateur Christian Martinoli), ce sont sans aucun doute des circonstances sur lesquelles je dois réfléchir. Vous êtes le chef d’une équipe et vous devez être mesuré, mais parfois vous avez la chaleur, a déclaré le barreur, qui a également accepté qu’il aimerait diriger Cruz Azul.