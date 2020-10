Ce sont des heures chargées dans le Barcelone qui dépassent le football. Alors que l’équipe de Koeman se prépare à affronter la Juventus pour la Ligue des champions, ce mardi, l’actuel ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, a présenté sa démission avec plusieurs dirigeants en raison de la pression de l’équipe et des supporters.

Sans aller plus loin, un vote de défiance a été présenté pour demander sa démission, chose qui n’a finalement pas été atteinte car son départ a été donné en premier. Et le promoteur de cette proposition, Jordi Farré, Il a parlé du cadeau de Messi qui était très en colère contre les dirigeants précédents.

Farré est candidat à la présidence avant les élections de mars et a déclaré que “Pour notre part, nous n’allons pas attendre ni gagner les élections pour contacter le père de Leo. Nous allons bientôt nous mettre au travail parce que nous voulons aller aux élections avec la tranquillité d’esprit qu’il restera. Nous avons un projet de vie pour lui. Si nous gagnons, ce que nous sommes sûrs de réaliser, Leo restera lié aussi longtemps qu’il le voudra. “

Le contrat de Messi expire en juin de l’année prochaine et il y a des spéculations selon lesquelles le Rosario ne renouvellera pas et ira jouer à Manchester City où il pourrait rencontrer à nouveau Pep Guardiola.

Si cela ne suffisait pas, Farré a indiqué que “Messi doit être l’image du club, que ce soit en tant que président d’honneur ou ambassadeur, nous allons lui faire gagner de l’argent. Nous avons aussi un projet économique pour unir la marque barcelonaise et Lionel Messi, mais d’abord je vais à expliquer personnellement. C’est un projet développé et brutal. Nous pouvons faire de Messi le nouveau Jordan. “

L’un des plus grands souhaits de La Pulga est de pouvoir jouer dans le club de ses amours: celui de Newell. Cependant, cela semble difficile compte tenu des contrats qui le lient à Barcelone. Le candidat a déclaré que “Leo jouera autant d’années qu’il le souhaite. Je pense que nous devons faire un contrat ouvert pour qu’il décide de sa retraite à tout moment.”

De plus, en dialogue avec TyC Sports, il prévient que s’il gagne, “Nous serons ravis si vous nous demandez de jouer un an à Newell’s et de revenir et de ne plus jamais quitter Barcelone, car dans la vie, il est important d’être reconnaissant”.