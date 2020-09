La plupart voient Cam Newton dans un uniforme des Patriots et arrivent à la même question: comment le reste de la NFL a-t-il laissé le MVP de la ligue 2015 tomber dans les genoux de l’équipe qui venait de perdre Tom Brady en agence libre?

C’est une question juste puisque la Nouvelle-Angleterre a signé son quart-arrière de départ si tard en agence libre et sur un accord aussi bon marché. Mais les détails de ce contrat aident à expliquer ce que Bill Belichick and Co. pensait quand ils ont mis fin au chômage déconcertant de 31 ans.

Près de 100 jours se sont écoulés depuis le jour où les Panthers ont publié Newton le 24 mars jusqu’au jour où les Patriots l’ont récupéré le 8 juillet. La blessure au pied qui a ruiné sa dernière saison en Caroline a été un facteur dans son long séjour sur le marché des agents libres. Mais les équipes qui auraient pu améliorer leurs chambres QB étaient réticentes à le signer pour des raisons qui étaient au mieux paresseuses et au pire lâches.

La Nouvelle-Angleterre a donc attendu. Il a procédé au repêchage de la NFL 2020 sans sélectionner un quart-arrière et a convaincu le reste de la ligue qu’il entrerait dans la saison avec Jarrett Stidham et / ou Brian Hoyer derrière le centre.

Ce qui a poussé les Patriots à signer Newton n’est pas clair, même si au moins une raison – qu’il est une mise à niveau évidente par rapport à leurs autres options – semble évidente. Le contrat de Newton est structuré d’une manière qui suggère que la Nouvelle-Angleterre était préoccupée par son histoire récente de blessures et sa capacité à traverser une saison complète en tant que titulaire. La grande majorité de son argent peut être gagnée grâce à des primes de temps de jeu.

Voici les détails du contrat de Newton avec les Patriots. S’il joue bien en 2020, cet accord fera de lui la plus grosse affaire de la NFL de loin.

Détails du contrat Cam Newton

Années: 1Valeur totale: 1,75 million de dollarsValeur max: 7,5 millions de dollarsGaranti: 550 000 $Moyenne par an: 1,75 million de dollars (n ° 50 des QB)

Newton a accepté un contrat d’un an avec les Patriots début juillet après être resté non signé en agence libre pendant quelques mois. Et il a signé pour seulement 1,05 million de dollars de salaire de base, littéralement le montant le plus bas possible pour un vétéran qui a été dans la ligue aussi longtemps que le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2011.

Le demi de coin des 49ers Richard Sherman était parmi ceux de la NFL qui remettaient en question cet accord, le qualifiant de “ridicule” et “dégoûtant” qu’un joueur du calibre de Newton devrait signer pour le minimum de vétéran. Newton dans un post Instagram a insisté sur le fait que sa signature des Patriots n’était “pas une question d’argent … c’est une question de respect”.

Peu de temps après l’annonce de la signature de Newton en Nouvelle-Angleterre, nous avons appris les détails complets d’un accord qui lui rapportera pas moins de 550000 dollars et pas plus de 7,5 millions de dollars après avoir collecté près de 17 millions de dollars auprès des Panthers en 2019. Newton pourrait être nommé premier. -team All-Pro en 2020 – en d’autres termes, le meilleur quart-arrière de la NFL – et ne gagne toujours pas le montant maximum d’argent que son contrat offre.

Plus de 6 millions de dollars de ce que Newton peut gagner sur son contrat d’un an sont cuits dans des incitations. Vous trouverez ci-dessous la répartition de ces bonus.

Bonus d’alignement par match: 43750 $ par jeu (jusqu’à 700 000 $)

Incitations au temps de jeu:

13%: 250 000 $ 20%: 500 000 $ 30%: 750 000 $ 40%: 1 million de dollars 50%: 1,25 million de dollars 60%: 1,5 million de dollars (2,25 millions de dollars si les Patriots font des séries éliminatoires) 70%: 1,75 million de dollars (2,25 millions de dollars si les Patriots font des séries éliminatoires) pourcentage: 2 millions de dollars (3 millions de dollars si les Patriots font des séries éliminatoires) 90%: 2,25 millions de dollars (3,75 millions de dollars si les Patriots font des séries éliminatoires)

Bonus Pro Bowl: 500 000 $

Bonus All-Pro: 500 000 $

Playoff gagne: 250000 $ par victoire (s’il joue 50% du jeu)

Un bonus All-Pro de 500 000 $ est inclus. (Le rapport ne précise pas si Newton doit être voté en première équipe All-Pro par l’Associated Press en particulier, plutôt que AP deuxième équipe All-Pro ou Sporting News All-Pro.)

Newton a été élu All-Pro de la première équipe une fois dans sa carrière, en 2015, lorsqu’il a également été élu MVP de la NFL et a remporté l’un de ses trois hochements de tête en carrière au Pro Bowl. Avec les Patriots, Newton obtiendrait également un bonus de 500000 $ pour avoir fait le Pro Bowl en 2020.

Newton a gagné un total de 121,934 millions de dollars des Panthers en neuf saisons avec Carolinat. Il n’a pas joué une saison pour moins de 15 millions de dollars depuis la quatrième année de son contrat de recrue en 2014, juste avant de signer une prolongation de cinq ans avec les Panthers et de les conduire immédiatement au Super Bowl.

Même si Newton devait en quelque sorte répéter l’éclat de cette saison MVP avec les Patriots cette année, il gagnerait moins d’un tiers des 24 millions de dollars qu’il a payés en 2015.

La liste des quarts de la NFL qui pourraient finir par être payés plus que Newton en 2020 en fonction des incitations qu’il frappe est énorme, et elle comprend une poignée de passants qui ont peu ou pas de chance de voir le terrain cette saison.