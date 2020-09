La prolongation de contrat que Patrick Mahomes a signée avec les Chiefs cette semaine est telle qu’elle ne peut être décrite que comme massive, peu importe la façon dont elle est perçue.

Le nouvel accord du quart-arrière de 24 ans est le contrat le plus riche de l’histoire de la NFL. Avec un salaire annuel moyen de 45 millions de dollars une fois l’extension lancée à partir de la saison 2022, aucun joueur des sports d’équipe américains ne gagnera plus d’argent sur une base annuelle.

Et pourtant, c’est toujours une bonne affaire pour les Chiefs, qui ont maintenant le MVP en titre du Super Bowl verrouillé pour les 12 prochaines années. Mahomes ne comptera que pour 5,347 millions de dollars par rapport au plafond salarial de Kansas City en 2020 alors que l’équipe tente de se répéter en tant que champion, et le contrat est reporté d’une manière qui explique ce qui devrait être une augmentation du plafond salarial au cours de la prochaine décennie.

Donc, en bref, les Chiefs ne paieront jamais trop cher pour Mahomes tant qu’il continuera à être le genre de joueur qu’il est depuis qu’il a été sélectionné avec le 10e choix au total lors du repêchage de la NFL 2017. Si quoi que ce soit, il sera finalement sous-payé.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails de l’extension de contrat massive de Mahomes avec les Chiefs, reconstitués avec les rapports de Pro Football Talk et Spotrac.

PLUS: Les QB qui sont les prochains à être payés

Détails du contrat Patrick Mahomes

Au total, Mahomes pourrait gagner jusqu’à 502,631 millions de dollars au cours des 12 prochaines années s’il atteint toutes ses incitations. La valeur de base de son contrat, y compris les deux prochaines saisons avant le début de sa prolongation, est de 477,631 millions de dollars pour une moyenne de 39,8 millions de dollars par an. À partir de 2022, Mahomes gagnera en moyenne 45 millions de dollars par an.

Vous trouverez ci-dessous le montant d’argent que Mahomes gagnera au cours de chacune des 12 prochaines années, car nous savons tous que ce qui compte, c’est l’argent comptant. L’argent total chaque année est composé du salaire de base de Mahomes, de la prime de liste et de la prime d’entraînement, sans compter la prime de signature et les primes.

An

Trésorerie totale

Salaire de base

Bonus de liste

Bonus d’entraînement

2020 10,825 millions $ N / AN / A 2021 22,807 millions $ 990,000 $ 21,717 millions $ 100000 $ 2022 29,45 millions $ 1,5 million $ 27,4 millions $ 550 000 $ 2023 40,45 millions $ 5,5 millions $ 34,4 millions $ 550,000 $ 2024 37,95 millions $ 2,5 millions $ 34,9 millions $ 550,000 $ 2025 41,95 millions $ 2,5 millions $ 41,95 $ millions 2,5 millions $ 38,9 millions $ 550 000 $ 2027 59,95 millions $ 10 millions $ 49,4 millions $ 550 000 $ 2028 44,45 millions $ 13 millions $ 30,9 millions $ 550 000 $ 2029 44,95 millions $ 20,5 millions $ 23,9 millions $ 550 000 $ 2030 50,45 millions $ 27 millions $ 22,9 millions $ 550 000 $ 2031 52,45 millions $ 38 millions $ 13,9 millions $ 550 000 $

Au moins jusqu’aux dernières années du contrat de Mahomes, la majeure partie de son argent sera versée sous forme de bonus de liste qui deviendront entièrement garantis un an ou deux à l’avance. (Plus d’informations sur ces garanties ci-dessous.)

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/d6/43/patrick-mahomes-020520-getty-ftrjpg_1we5tomht32wx1dehscnmr1pg0.jpg?t=370735800&w=500&quality=80

Quant aux plafonds de Mahomes au cours des 12 prochaines années, le montant culminera en 2027, lorsque le QB devrait compter pour 59,95 millions de dollars par rapport au plafond salarial des chefs.

Vous trouverez ci-dessous la ventilation du plafond atteint par Mahomes chaque année du contrat. Les chiffres incluent le bonus de signature de 10 millions de dollars de Mahomes réparti sur les cinq prochaines saisons.

An

Coup de chapeau de Mahomes

2020 5,347 millions de dollars 2021 24,807 millions de dollars 2022 31,45 millions de dollars 2023 42,45 millions de dollars 2024 39,95 millions de dollars 2025 41,95 millions de dollars 2026 41,95 millions de dollars 2027 59,95 millions de dollars 2028 44,45 millions de dollars 2029 44,95 millions de dollars 2030 50,45 millions de dollars 2031 52,45 millions de dollars

Les motivations de Mahomes sont simples. Chaque année à partir de 2022, il peut gagner 1,25 million de dollars si les Chiefs atteignent le Super Bowl et 1,25 million de dollars supplémentaires s’il est nommé MVP de la NFL pour un maximum de 2,5 millions de dollars par an en incitations.

Ce qui signifie que pour que Mahomes atteigne la totalité de 502,631 millions de dollars que ses offres d’extension de contrat de 10 ans, il doit mener Kansas City au Super Bowl en tant que joueur par excellence de la ligue chaque saison pendant une décennie complète.

Patrick Mahomes garanti de l’argent

Bien que les caractéristiques du contrat de Mahomes 141,428 millions de dollars en garanties sur 12 ans, il n’était garanti que 63,082 millions de dollars à la signature.

Ces 63,082 millions de dollars comprennent la prime à la signature de Mahomes, son salaire de base pour les trois prochaines années et ses primes d’alignement 2021 et 2022. Ce qui signifie que le contrat de Mahomes sera essentiellement un accord annuel à partir de 2023.

Quels sont les mécanismes de garantie?

Plusieurs rapports sur la prolongation du contrat de Mahomes ont utilisé l’expression «mécanismes de garantie», qui ne sont que des mots fantaisistes pour décrire le calendrier à partir duquel des morceaux d’argent dans l’accord seront pleinement garantis.

Avec l’aimable autorisation de Spotrac, vous trouverez ci-dessous la ventilation du moment où les garanties de Mahomes pour 2023-2031 doivent entrer en vigueur:

Salaire 2023, bonus d’alignement et bonus d’entraînement entièrement garantis le troisième jour de la ligue 20212024 Salaire, bonus d’alignement et bonus d’entraînement entièrement garantis le troisième jour de la ligue 20222025 Bonus d’alignement et bonus d’entraînement entièrement garantis le troisième jour de la ligue 20232025 Salaire et bonus d’entraînement entièrement garantis le troisième jour de la ligue de 20242026, la prime d’alignement garantit pleinement le troisième jour de la ligue 20252026, le salaire et la prime d’entraînement, plus le bonus d’alignement 2027, entièrement garanti le troisième jour de la ligue 20262027, le salaire et la prime d’entraînement, plus le salaire 2028 et la prime de liste, entièrement garantie sur le troisième le jour de la ligue 20272029 salaire, bonus d’entraînement et bonus de liste entièrement garantis le troisième jour de la ligue 20282030 salaire et bonus de liste entièrement garantis le troisième jour de la ligue 20292031 bonus de liste entièrement garantis le troisième jour de la ligue de 2030 Le salaire de base de 2031 entièrement garanti le troisième jour de la ligue de 2031

Alors que le contrat est en place maintenant, les frais de plafond mort sur le contrat de Mahomes se terminent en 2024, mais c’est avant que l’une des garanties ci-dessus ne soit activée.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a1/74/patrickmahomes-getty-ftr-013120jpg_p2qggl8kj8911f8ceqw3voewc.jpg?t=69610114&w=500&quality=80

Les contrats les plus longs de l’histoire de la NFL

En termes d’années, la prolongation de contrat de Mahomes avec les Chiefs est l’une des plus longues de l’histoire de la NFL. Le seul accord comparable en termes de durée entre les joueurs actifs de la NFL est le contrat de huit ans de Tyron Smith (2016-2023) avec les Cowboys pour environ un quart de l’argent. Après Smith, 14 joueurs actifs de la NFL sont sur des contrats de six ans.

Même si les chefs ont verrouillé Mahomes pour les 12 prochaines saisons, la prolongation est de 10 ans et n’est pas sans précédent.

PFT a cité l’accord de 12 ans de Donovan McNabb avec les Eagles en 2002 comme le plus long de l’histoire de la NFL en termes d’années. D’autres quarts – Brett Favre (Packers en 2001), Drew Bledsoe (Patriots en 2001), Michael Vick (Falcons en 2004), Daunte Culpepper (Vikings en 2003) – ont signé des prolongations de contrat de 10 ans avant Mahomes.

Bien sûr, aucun de ces accords ne peut même renifler le montant du contrat de Mahomes avec les chefs.

En 2001, j’ai donné à Brett Favre un contrat de 10 ans d’une valeur moyenne de 11,25 millions de dollars alors que le plafond était de 60 millions de dollars (18,75% du plafond).

Aujourd’hui, Pat Mahomes obtient un contrat de 12 ans d’une valeur moyenne de 37,5 millions de dollars (450/12) alors que le plafond est de 200 millions de dollars (18,75% du plafond). – Andrew Brandt (@AndrewBrandt) 6 juillet 2020

Les Chiefs n’avaient pas besoin de compléter cette prolongation alors que Mahomes avait encore deux saisons sur son contrat de recrue, mais le faire en 2020 maximise le nombre d’années pendant lesquelles ils peuvent se lier à un quart-arrière qui n’a eu besoin que de quelques saisons pour reprendre la ligue.

Sauf imprévu, Kansas City occupe désormais la position la plus importante du jeu depuis plus d’une décennie à un prix raisonnable.