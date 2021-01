Le Français, l’une des grandes légendes du rallye, est décédé ce dimanche à 68 ans de l’âge en raison de problèmes cardiovasculaires rapportés par les médias français. Hubert auriol a été le premier pilote à remporter à la fois des motos et des voitures Dakar, ce que seule Nani Roma a réalisé, Stéphane Peterhansel et le.

Hubert Auriol, surnommé «l’Africain» parce qu’il est né en Éthiopie et à cause de sa passion pour la course dans ce pays, a commencé à participer à des épreuves de motocyclisme en 1973. Les plus grandes reconnaissances de sa carrière ont été obtenues au Dakar, où il a couru depuis l’édition inaugurale de 1979 à 1994. Hubert auriol Il a participé neuf fois en moto et sept fois en voiture. Dans la catégorie deux-roues, il a gagné en 1981 et en 1983 avec une BMW.

Le Français a été contraint de changer de catégorie lorsqu’en 1987, en tête, il s’est cassé les deux chevilles dans l’avant-dernière étape du Dakar. Si sa première participation en 1988 a été à bord d’un Mitshibishi Pajero, c’est avec Citroën avec la voiture avec laquelle il a été proclamé champion en 1992.

Seuls deux Espagnols ont gagné plus à moto que Hubert Auriol

En plus d’être l’un des trois pilotes qui a remporté à la fois des motos et des voitures, Hubert Auriol a réalisé neuf victoires en 1984, un record qui n’a jamais été égalé. Au total, le Français a remporté un total de 24 victoires d’étape dans la catégorie des deux-roues, des records seulement dépassés par Stéphane Peterhansel et Cyril Despres avec 33, pour Jordi Arcarons et Joan Barreda avec 27 et par Marc Coma avec 26.

Anecdotique était sa deuxième participation au Dakar, quand il a été expulsé en tant que leader pour avoir effectué une partie de la spéciale à bord d’un véhicule local après avoir eu des problèmes dans la boîte de vitesses. Hubert auriolDe plus, avec trois autres collègues, dont l’ancien pilote de Formule 1 Henri Pescarolo, a battu le record du monde dans un avion à hélice en 1987.

Désormais retraité de la compétition, Hubert Auriol est engagé par la société ASO pour diriger la Organisation de Dakar, travail qu’il a réalisé entre 1995 et 2004. Plus tard, il a organisé ou dirigé d’autres rassemblements tels que Course d’Afrique ou Grand Rallye de Chine. Il a également été l’animateur de la première saison de l’émission de télé-réalité d’aventure Koh-Lanta, qui a commencé à être diffusé en 2001 et continue d’être diffusé.