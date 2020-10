Maradona est allée dans le sillage de José María Muñoz, le journaliste historique, est allé à pied, au Cercle des journalistes sportifs, à Rodríguez Peña et Tucumán. Maradona avait une casquette, Maradona sentit un vent, Maradona toucha sa tête, Maradona vit que la casquette avait disparu. Maradona s’arrêta, se retrouva face à face avec celui qui le peinait. Maradona lui a dit ce qui ne va pas avec vous, ce qui ne va pas avec vous, a dit celui qui a travaillé dur. Maradona lui a frappé un tucumano au front. Il se retourna. Il a commencé à marcher.

Maradona est née un dimanche.

Maradona a remporté un match en tant qu’entraîneur de gymnastique – un match – et s’est mise à pleurer.

Maradona a dit Segurola et Habana. Il a dit: quarante-trois dix septième étage. «Cela ne dure pas trente secondes», dit-il également.

Maradona a continué à marcher vers le sillage de Muñoz. Maradona entendit derrière lui un homme qui se plaignit auprès de lui que comment se fait-il que lui, personnalité publique, n’ait pas été indigné par ce qui est arrivé aux retraités, abandonnés par l’Etat au sort d’une pension dérisoire. Maradona s’arrêta, Maradona le salua, Maradona vit que trois microphones l’entouraient. Maradona a entendu un journaliste lui demander ce qui s’était passé, Maradona lui a dit que l’homme stupide me dit que je ne défends pas les retraités mais comment ne pas défendre les retraités? Il faut être très merdique pour ne pas défendre les retraités. Le journaliste lui a alors demandé s’il était avec les retraités. Maradona a dit: “Je suis mort.”

Maradona a dit aller sauter kangourou.

Maradona a déclaré que les habitants d’Independiente l’aimaient beaucoup et qu’aucun fan du Racing ne s’en souciait lorsque deux ans plus tard, il dirigeait l’équipe avec Carlos Fren. Maradona a fait ses débuts en Racing contre Ferro à Caballito et il a fait vous baiser tout un public (à deux mains) parce que quelqu’un l’a insulté. Maradona a dirigé Racing, l’équipe est allée sur le terrain pour un classique contre San Lorenzo et il est retourné aux vestiaires avec Fren, ils se sont enfermés, lui ont dit qu’il ne pouvait plus contrôler ce qui lui arrivait, il s’est mis à pleurer. Maradona a disparu pendant deux semaines et l’équipe a joué sans lui. Maradona a quitté Racing et moins d’une quarantaine plus tard, il est apparu à Boca avec une serrure peinte en jaune et cinquante mille personnes chantant parce qu’ils allaient le voir jouer à nouveau dans la Bombonera, là-bas, contre Colón.

Maradona a dit cet enfoiré du terrain (qui était le terrain de l’équipe qu’il dirigeait), et a marché dessus.

Maradona a dit avec le pardon des dames. Il a dit: “Vous savez quel joueur j’aurais été sans drogue.”

Maradona a dit que puisque la barre d’Argentinos l’avait resserrée, au lieu de retourner à Argentinos, maintenant je vais chez Newell. Maradona a disputé cinq matchs à Newell’s, Maradona a été blessée, récupérée, a commencé la pré-saison à Mar del Plata. Maradona a demandé la permission d’aller voir un match de basket de Peñarol. Maradona n’est pas revenu: une semaine plus tard, il est apparu à la télévision de la concentration de son équipe tirant avec une carabine à air comprimé sur six journalistes dans une cinquième maison située à quatre cents kilomètres de là.

Maradona était sur le point de jouer à Ferro, San Lorenzo et Unión. Un jour, il a dit qu’il avait l’illusion de jouer à River, un autre jour, River a vendu cinq mille billets pour ses stands, un autre jour, Maradona s’est mis en colère parce que le président de River l’avait maltraité. Maradona a inventé à un journaliste que Boca le cherchait. Boca a lu les nouvelles. Boca le chercha.

Maradona a continué à marcher vers la veillée, il a crié à l’ami qui l’accompagnait: “Heureusement c’était à deux pâtés de maisons, che”.

Maradona est un homme qui est allé une fois chercher le ballon dans la zone de son équipe, a joué un mur, nettoyé un gars, traversé le milieu du terrain, nettoyé trois autres. Puis il a fait face au gardien de but, puis l’a accroché, puis l’a dépassé; le gardien de but était originaire de Huracán et aussi de l’équipe nationale argentine, et alors qu’il était sur la ligne du but qu’il attendait le 3ème, qui était également de Huracán et de l’équipe nationale argentine, Maradona a décidé qu’il devait atteindre le but. J’avais 16 ans ce jour-là. À 21 ans, il pensait prendre sa retraite, mais ce jour-là, les supporters argentins l’ont applaudi pendant quatre minutes. L’ouragan a fait de même. À la fois. Les deux.

Maradona est sorti pour réaliser son premier classique à La Plata, il a regardé le ciel et a crié maman, je te le demande aujourd’hui, maman.

Maradona voulait jouer des petits matchs à Diego Armando Maradona (l’après-midi du match amical pour la mort de Sergio Gendler, en décembre de l’année dernière) et n’y a pas réussi. Il a essayé et a échoué. Quelqu’un lui a lancé une balle, il voulait la ramasser, il ne pouvait pas. Une cicatrice malveillante traversa son genou droit. Maradona regarda le public, Maradona regarda son genou, Maradona le désigna. “Que vous manque-t-il?”, Lui a demandé une fois un journaliste dans les années 90. Maradona a dit: “Qu’ils m’aiment plus.”

Maradona a continué à marcher vers la veillée, Maradona n’a jamais regardé le pogo que représentaient ces vingt personnes qui l’entouraient, il s’est simplement arrêté pour retrouver son ami. Maradona lui a crié dessus, il a dit: “Je t’ai dit de venir avec la voiture, bouton.”

Maradona fête ses 60 ans. Il les rencontre au milieu d’une pandémie mondiale; Il les rencontre le jour où le football argentin a choisi de revenir. Ce sera sans fans, en silence, comme le monde maintenant, comme lui à la maison en ce moment peut-être. Les vivants. La télévision courte; un long après-midi sur le canapé. Le nouveau Monde. Un monde qu’il n’a jamais vécu.