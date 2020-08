MESSINE. Les Peloritani abandonnent le trio après une semaine de dur labeur à Fiuggi, domicile de la retraite de pré-saison des garçons de M. Ernesto Gabriele. L ‘FC Messine en fait, il a conclu la semaine avec trois innovations de marché très importantes qui renforcent le milieu de terrain et l’attaque en vue du prochain championnat de Serie D, dans lequel l’association sicilienne tentera de gagner une promotion auprès des professionnels.

SUR LES AILES DE L’ENTHOUSIASME

Le premier coup est en fait une confirmation, ce qui est presque un euphémisme à définir précieux, étant donné l’importance que Kilian Bevis il a couvert l’année dernière et vraisemblablement il jouera à nouveau cette année sur l’échiquier du Peloritani. L’ailier français né en 1998 avait des demandes de C et en D de nombreux clubs de haut niveau avaient jeté leur dévolu sur lui, la confiance du coach et la possibilité de conquérir les professionnels avec un maillot qu’il sent de plus en plus sien ont été des facteurs décisifs pour le fumée blanche. Au cours de la dernière année 25 apparitions assaisonnées par 5 buts et de nombreux jeux décisifs, l’objectif cette année est de doubler les buts et la promotion avec le FC.

FANTAISIE D’ESPAGNE

La seconde greffe est plutôt un nouveau visage, l’attaquant né en 1995 Jordán Gaspar. Footballeur équatorien avec passeport espagnol, fortement souhaité par le Patron Arena lui-même, ensorcelé par les qualités techniques du garçon. Dans ses expériences de programme avec le Real Madrid Castilla en Segunda Division B, une catégorie déjà disputée également en 15/16 avec Logoñes. Il a ensuite fait 52 apparitions en deux saisons entre Sabadell et Osasuna Promesas, tandis que l’année dernière, il a fait trois jetons sous Intercity SJ Alicante.

PLAN DE C

Le dernier dans l’ordre d’arrivée est le milieu de terrain Giuseppe Palma, né en 1994 qui a besoin de très peu de présentations. Fraîchement sorti de saisons positives avec Rieti, lors du dernier championnat, il a remporté le Groupe G avec le maillot Turris. Métronome habile dans les deux phases du jeu, il a grandi dans les équipes de jeunes de Naples, puis a rassemblé des apparitions et acquis une bonne dose d’expérience chez les professionnels avec les maillots de Vicenza, Paganese, Ischia et Rieti. Au cours de sa carrière, il a également eu deux expériences à l’étranger, la première avec les Lituaniens de Zalgiris Kaunas et la seconde avec les Suisses du FC Chiasso. Dans le premier championnat amateur national, il portait les maillots de Mantova et Turris.