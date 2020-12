Poursuivre la livraison du second Bonus familial universel, à partir de ce 10 décembre débute la phase 4, correspondant à la modalité Compte DNI, qui a été créée par la Banco de la Nación pour les bénéficiaires qui n’ont pas de compte bancaire afin d’y effectuer le dépôt de la subvention.

Ce compte d’épargne individuel et numérique de base sera lié au numéro de la pièce d’identité nationale Les personnes entre 18 et 50 ans, une pièce d’identité, un téléphone portable à leur nom et un email pourront y accéder. Afin que vous puissiez récupérer le bon, vous recevrez les clés sur votre téléphone portable, une fois que vous l’activez, vous pourrez effectuer des retraits, des paiements, des achats et la consommation de services.

COMMENT REJOINDRE ET ACTIVER LE COMPTE DNI?

La première chose à faire est de vérifier si vous êtes bénéficiaire du bonus en entrant sur www.bfu.gob.pe, où ils indiqueront dans quelle phase vous recevrez l’argent. Si vous disposez du mode Compte DNI, vous devez suivre les étapes suivantes:

Cliquez sur “Valider les données”, après cela vous serez redirigé vers la page Reniec, où vous devrez répondre à des questions personnelles aléatoires telles que le nom de vos parents ou d’autres informations qui apparaissent sur votre identifiant. Si la validation de vos données sur ce site a réussi, vous serez immédiatement référé à la plate-forme de compte DNI et vous devez effectuer les opérations suivantes: Enregistrer un numéro de téléphone portable à votre nom. Confirmez la possession de l’équipement avec un mot de passe qui vous parviendra sur ce téléphone portable par SMS. Ensuite, vous devez enregistrer un e-mail que vous devez avoir sous la main, car ils vous enverront un mot de passe pour accéder à la clé de vérification, qui Vous pourrez le voir en entrant dans votre boîte de réception. Ensuite, vous devrez entrer les informations complètes de votre adresse actuelle. Ensuite, enregistrez vos données professionnelles et indiquez si vous avez un numéro RUC. Répondez si vous êtes né au Pérou ou non. Passez à la suivante page où vous devez accepter les termes et conditions.Enfin, créez votre mot de passe à six chiffres avec lequel vous accéderez à votre compte DNI. Ne le partagez avec personne.

Lorsque vous aurez terminé ce processus et activé votre compte DNI, vous pourrez effectuer des retraits, payer des services, transférer de l’argent via la plate-forme BIM Wallet ou effectuer des achats et des paiements chez des marchands affiliés à Vende Más de Niubiz, a déclaré Carlos Quevedo, directeur adjoint de la gestion des clients de la Banque Nationale.

QUAND COMMENCE LE PROCESSUS D’ADHÉSION?

Le processus d’affiliation au compte DNI débute le 10 décembre et un calendrier a été établi pour l’accord au dernier chiffre de la pièce d’identité nationale. Les dates prévues sont les suivantes:

SI VOTRE IDENTIFICATION SE TERMINE LE: DATE D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT0Jeudi décembre 101Vendredi 112 décembreSamedi 123 décembreLundi 144 décembre Mardi décembre 155Mercredi décembre 166Vendredi décembre 187Samedi décembre 198Lundi 219Mardi 22 décembre

IMPORTANT

Les bénéficiaires du compte DNI ne pourront pas collecter aux guichets de la Banco de la Nación les semelles 760. Pour rendre le montant efficace, il n’y a que deux façons: la consommation dans les magasins affiliés à Vende Más et “si vous souhaitez récupérer le bon, vous pouvez le faire via un enregistrement dans le Bim Wallet, il vous suffit de le télécharger”, a déclaré Quevedo.

COMPTE DNI DE LA BANQUE DE LA NATION

Le compte DNI est un compte 100% virtuel du Banco de la Nación. Dans un premier temps, il permettra à plus de 700 000 bénéficiaires de recevoir et d’utiliser le Bonus Familial Universel de 760 soles sans avoir à se rendre auprès de ladite institution financière.

Mardi 15 décembre La Banco de la Nación ouvrira un compte d’épargne individuel et numérique de base à tout Péruvien majeur disposant d’un document d’identité (DNI). De cette façon, vous pourrez récupérer les 760 semelles, une fois qu’elles vous auront remis les clés de votre téléphone portable; En outre, avec lui, vous pouvez effectuer des retraits, des paiements, des achats et la consommation de services.