Mis à jour le 14/11/2020 à 18:21

Bien que la phase 3 pour la livraison du Bonus de deuxième famille a commencé le 7 novembre avec des bénéficiaires qui disposaient déjà d’un portefeuille numérique, les nouveaux utilisateurs de cette modalité ne pourront recevoir la subvention que le 16 novembre, puisqu’ils doivent d’abord s’inscrire.

REGARDEZ ICI: Comment télécharger le portefeuille numérique pour récupérer le deuxième bonus universel

Comme on le sait, une fois que vous êtes inclus dans le registre, les 760 soles seront transférées directement dans le portefeuille de l’entité affiliée afin que vous puissiez avoir l’argent en ligne ou le retirer à n’importe quel guichet automatique ou agent correspondant de la banque respective.

QUAND DOIS-JE M’INSCRIRE?

Si la méthode de collecte de la subvention est par Digital Wallet, le paiement sera effectué aux ménages dont les destinataires se sont enregistrés, téléchargés et affiliés à l’un des portefeuilles numériques du 16 au 19 novembre.

Avec la modalité Digital Wallet, les bénéficiaires pourront avoir la subvention en ligne (Photo: .)

ÉTAPES POUR TÉLÉCHARGER LE PORT.UILLE NUMÉRIQUE

Si votre nom figurait dans le registre des bénéficiaires et que vous deviez facturer cette modalité, mais que vous ne possédez toujours pas de portefeuille numérique, procédez comme suit:

La première chose qui se produira est que le 16 novembre, vous recevrez un SMS vous informant que cette option est activée. Après cela, vous devez vous inscrire, télécharger et rejoindre l’application du portefeuille numérique que vous souhaitez (Bim, Tunki et Yape) dans votre mobile du 16 au 19 novembre 2020 (vous ne pouvez enregistrer le numéro de portable qui est à votre nom qu’une seule fois). Une fois vos données vérifiées, vous recevrez un SMS ou un SMS dans les 72 heures suivantes vous en informant sur le résultat de votre inscription. Vous pouvez également le voir sur la plateforme consultations.bfu.gob.pe. Si l’inscription est réussie, la plateforme et le SMS indiqueront la date de paiement dans votre portefeuille numérique. Si, pour une raison quelconque, votre portefeuille numérique ne peut pas être enregistré, le La plateforme et le SMS vous indiqueront que vous allez en mode Mobile Banking et vous devrez valider vos données à partir du 20 novembre 2020. Le portefeuille numérique est une application qui vous permet d’utiliser de l’argent directement depuis votre téléphone portable, facilement, rapidement et en toute sécurité, en évitant l’utilisation d’argent liquide, ce qui évite le risque de contagion du COVID-19. (Photo: .)

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU BONUS FAMILIAL UNIVERSEL?

La nouvelle plate-forme pour l’Universal Family Bonus est www.bfu.gob.pe. Voici les étapes pour savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires.

Entrez le nouveau lien www.bfu.gob.pe Cliquez sur le bouton “Vérifier avec votre DNI” Entrez votre numéro de DNI Entrez votre date d’émission de DNI Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Cliquez sur “Vérifier si vous êtes un bénéficiaire”