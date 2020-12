Mis à jour le 13/12/2020 à 20:38

Bien que, le 12 décembre, le deuxième Bonus familial universel Via un compte DNI, pour pouvoir rejoindre cette modalité, vous devez suivre quelques étapes et ensuite l’activer afin de pouvoir simplement récupérer les 760 semelles.

PLUS D’INFORMATIONS: Toutes les étapes pour rejoindre et activer le compte DNI

Comme on le sait, il s’agit d’un compte virtuel que le Banco de la Nación a créé pour les bénéficiaires qui n’ont pas de compte bancaire dans le but de déposer la subvention économique accordée par le gouvernement. Ce compte d’épargne individuel et numérique de base sera lié au numéro de la pièce d’identité nationale et sera accessible aux personnes entre 18 et 50 ans, une pièce d’identité, un téléphone portable à leur nom et un e-mail.

Pour que vous sachiez si vous êtes l’un des bénéficiaires du bon, vous devez entrer www.bfu.gob.pe, où ils indiqueront dans quelle phase vous recevrez l’argent. Si vous aviez le mode Compte DNI, vous devez cliquer sur «Valider les données»; après cela, vous serez renvoyé à la page Reniec, où vous devez répondre à des questions personnelles pour valider votre identité. Si tout se passe bien, vous serez immédiatement référé à la plateforme DNI Account pour l’activer.

(Photo: Banque de la Nation)

ACTIVATION DU COMPTE DNI

Une fois que vous avez été référé à la plateforme de compte DNI, vous devez cliquer sur le bouton «suivant» pour l’activer, en suivant pas à pas ce qu’ils vous demandent, comme le numéro de téléphone portable, l’email, l’emploi et les informations fiscales, entre autres. Cependant, au cours de ce processus, vous recevrez plus d’un code de vérification pour valider vos données.

La subvention de 760 soles continue d’être distribuée dans tout le pays et vous pouvez donc la recevoir sur votre compte DNI à la Banco de la Nación

COMBIEN DE CODES DE VÉRIFICATION VAIS-JE RECEVOIR POUR ACTIVER LE COMPTE DNI?

Après avoir entré un numéro de téléphone portable à votre nom, vous recevrez un message texte sur le téléphone portable que vous avez enregistré avec le premier code de vérification à six chiffres, que vous devez saisir dans les cases qui apparaissent afin de vérifier la possession du matériel. Après cela, cliquez sur le bouton “suivant”.

(Photo: Banque de la Nation) (Photo: Banque de la Nation)

Ensuite, en poursuivant les étapes d’activation, vous devez entrez votre email et appuyez sur “suivant”. Un deuxième code de vérification arrivera dans votre e-mail, que vous devez également saisir dans une autre case et appuyez sur “suivant”.

(Photo: Banque de la Nation) (Photo: Banque de la Nation)

Ce seront les deux seuls codes de vérification que vous recevrez afin de pouvoir activer votre compte DNI, mais ne pensez pas que tout s’arrête là, car il y a encore quelques étapes pour terminer ce processus et collecter la subvention. Parmi eux: enregistrez vos informations de travail et fiscales, acceptez les conditions générales et créez votre mot de passe secret à six chiffres.