Ce vendredi 30 octobre, la phase 2 commence à livrer le Deuxième lien familial universel à ceux qui sont dans la modalité Paying Carts, qui consiste à apporter les 760 soles directement aux bénéficiaires qui vivent dans les régions les plus reculées du pays, en particulier pour les personnes âgées ou les personnes ayant un handicap grave.

Pour ce faire, les véhicules des sociétés de transport de titres (ETV) se déplaceront vers les zones d’accès difficile pour accorder la subvention en toute sécurité. Ce mode de paiement, qui est déjà appliqué pour les programmes sociaux du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale, sera exécuté de deux manières:

Dans les zones urbaines

Il sera versé aux ménages dont le bénéficiaire est une personne âgée ou une personne gravement handicapée. Au cours de cette phase, le bon sera livré en espèces à l’adresse du domicile du bénéficiaire, selon des protocoles de sécurité stricts.

Dans les zones rurales

Le bon sera livré dans des lieux proches du domicile de ceux qui ont été inscrits au registre, suivant des protocoles de sécurité stricts. La liste des lieux et des dates pour effectuer le paiement sera publiée en temps voulu. Cela sera déterminé en fonction des données DNI.

Si vous faites partie des bénéficiaires qui recevront le bon via cette modalité, nous vous recommandons d’attendre la programmation des dates pour qu’ils vous envoient l’argent. Mais que se passe-t-il si le paiement est effectué via des paniers de paiement et que vous n’êtes pas dans le district assigné? Est-ce que je perds l’argent? Ne vous inquiétez pas, nous dissiperons ces doutes ci-dessous.

JE FRAIS FACTURER LE BONUS POUR PAYER LES VOITURES, MAIS JE NE SUIS PAS DANS LE DISTRICT

Si, pour une raison quelconque, vous ne vous trouvez pas à l’endroit où le mode de paiement vous a été attribué, dans ce cas, Paniers payants ou ETV, restez calme, car vous pouvez toujours collecter l’argent qu’ils vous ont assigné.

Une fois le calendrier de paiement ETV terminé, le changement de votre mode de paiement sera signalé via les canaux officiels; c’est-à-dire que vous ne perdrez pas les semelles 760.

Avec la modalité “ Chariots payants ”, les zones d’accès difficile seront atteintes (Photo: .)

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU BONUS FAMILIAL UNIVERSEL?

La nouvelle plateforme pour l’Universal Family Bonus est www.bfu.gob.pe. Voici les étapes pour savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires.

Entrez le nouveau lien www.bfu.gob.pe Cliquez sur le bouton “Consulter votre DNI” Entrez votre numéro de DNI entrez votre date d’émission de DNI Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Cliquez sur “Consulter si vous êtes bénéficiaire”

MODES ET DATES DE PAIEMENT

Modalité Dépôt en compte

La modalité de dépôt sur compte appartient à la phase 1 et a commencé le 10 octobre et se terminera la première semaine de novembre. Si vous avez un compte à la Banco de la Nación et / ou dans une autre entité bancaire, le bonus sera automatiquement déposé sur l’un de ces comptes afin que vous puissiez le retirer à tout moment via des guichets automatiques ou des agents.

Mode panier de paiement

La modalité des chariots payants débute le 30 octobre et sera activée en phase 2. Dans les zones urbaines, elle paiera les ménages dont le bénéficiaire est une personne âgée ou une personne gravement handicapée; Il est à noter que le bon sera livré en espèces à votre domicile. Dans les zones rurales, le bon sera livré dans des endroits proches de votre domicile, de sorte que la liste des lieux et des dates pour effectuer le paiement sera publiée en temps opportun. Pour récupérer le bonus, vous devez présenter votre identifiant.

Mode bancaire cellulaire

La modalité Cellular Banking débute le 7 novembre et fait partie de la phase 3. Voici les bénéficiaires affiliés au Cellular Banking de Banco de la Nación.

Mode portefeuille numérique

La modalité Portefeuille numérique commence le 7 novembre et appartient à la phase 3. Si l’un des membres de votre foyer possède un portefeuille numérique, il est probable que le paiement du bon ait été attribué par ce moyen, qui sera payé directement dans le portefeuille de l’entité affiliée. Vous pouvez retirer l’argent à n’importe quel guichet automatique ou agent correspondant de la banque concernée.

Modalité bancaire cellulaire pour les nouveaux utilisateurs

La modalité Cellular Banking pour les nouveaux utilisateurs commence le 5 décembre et appartient à la phase 4. Voici les destinataires qui vont rejoindre le Banco de la Nación Cellular Banking pour la première fois, ils doivent donc valider leurs données personnelles Entrez les informations demandées pour pouvoir affilier votre téléphone portable et ainsi générer les codes d’accès et de retrait en suivant les étapes indiquées.

Mode portefeuille numérique pour les nouveaux utilisateurs

La modalité Portefeuille numérique pour les nouveaux utilisateurs commence le 5 décembre et appartient à la phase 4. Les 760 soles seront livrées aux ménages dont les destinataires ont rejoint l’un des portefeuilles numériques à compter du 17 novembre. Le bon sera transféré directement dans le portefeuille de l’entité affiliée et vous pouvez retirer l’argent à n’importe quel guichet automatique ou agent correspondant de la banque respective.

Modalité de compte DNI

La modalité de compte DNI commence le 5 décembre et appartient à la phase 4. Le Banco de la Nación créera pour vous un compte gratuit qui sera lié à votre numéro DNI. Afin que vous puissiez récupérer le bon, vous recevrez les clés sur votre téléphone portable et vous pourrez effectuer des retraits, des paiements, des achats et des consommations de services.

Modalité face à face dans des lieux ciblés

La modalité face à face dans les localités ciblées commence le 15 décembre et appartient à la phase 5. Le paiement est destiné à tous les ménages qui n’ont pas de compte d’épargne ou de numéro de téléphone portable identifié. Si cette modalité correspond à votre domicile, vous pourrez retirer le bon dans les lieux ciblés qui seront installés à proximité de votre domicile, conformément au calendrier de paiement publié et muni de votre pièce d’identité. Ce paiement ne sera pas effectué auprès des banques.