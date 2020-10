Le 10 octobre, la livraison du Deuxième lien familial universel à toutes les familles qui figuraient sur la liste des bénéficiaires. Dans cette phase 1, le paiement de 760 soles aux destinataires qui sont dans la modalité de dépôt en compte a commencé, destiné à ceux qui ont un compte dans la Banco de la Nación et / ou une autre entité financière.

Afin d’éviter les foules, le gouvernement a établi un calendrier, conformément au numéro définitif de la pièce d’identité nationale (DNI); Ainsi, chaque semaine, un groupe de bénéficiaires recevait la subvention selon la date indiquée. Dû au fait que la remise de l’argent, concernant cette modalité est à la dernière étape, nous vous indiquons qui est responsable de la facturation dans les prochains jours.

Avant de vous rappeler que les bénéficiaires dont le numéro d’identification se termine par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 auraient dû recevoir la subvention les 10, 13, 15, 19, 21, 23, 27 et 29 octobre respectivement .

QUI CHARGE DU 2 AU 7 NOVEMBRE?

Cette première semaine de novembre, qui se déroule du 2 au 7, il appartient aux destinataires du mode ‘Dépôt sur compte’ de recevoir le bonus, dont:

DNI se terminant par 8: facturé le 2 novembre DNI se terminant par 9: facturé le 4 novembre

Vous pouvez retirer le bon à tout moment via les distributeurs automatiques ou les agents de chaque banque, banque financière ou caisse d’épargne (Photo: Andina)

DÉBUT DE LA PHASE 2 DU PAIEMENT DES SEMELLES 760

D’autre part, Le 30 octobre, la phase 2 a commencé pour la livraison du deuxième bonus familial universel à ceux qui sont en mode Paniers payants, qui consiste à apporter directement les 760 soles aux bénéficiaires qui vivent dans les régions les plus reculées du pays, en particulier pour les personnes âgées ou les personnes gravement handicapées. Pour ce faire, les véhicules des sociétés de transport de titres (ETV) se déplaceront vers les zones d’accès difficile afin de donner la subvention en toute sécurité aux bénéficiaires.

Dans les zones urbaines, la subvention sera versée en espèces à la même adresse, suivant des protocoles de sécurité stricts, en particulier pour les personnes vulnérables; Dans les zones rurales, l’argent sera livré dans des lieux proches du domicile des personnes inscrites au registre. Il est à noter que la liste des lieux et dates pour effectuer le paiement sera publiée dans les délais et sera déterminée conformément aux données de la DNI.

À LA FOIS MUNICIPALITÉS ET ÉCOLES

Concernant cette modalité, la chef du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale, Patricia Donayre, a souligné que Il y a 411 points de paiement dans tout le pays entre les Tambos, les municipalités, les écoles et d’autres lieux dans les communautés rurales, auxquels le bon n’arrivera pas seulement via des chariots payants.

Il a précisé que les 760 soleils ils arriveront par d’autres moyens tels que «bateaux payants», «planeurs payants», «hydravions payants» et même «hélicoptères payants», en fonction de l’accessibilité et du contexte géographique de la ville à desservir.

Les paiements pour les «chariots de paiement» sont effectués en étroite coordination avec les municipalités correspondantes, dans le respect des protocoles de sécurité sanitaire – distanciation sociale et utilisation d’un masque – et avec la protection de la police nationale du Pérou et des forces armées.

Avec le mode ‘Chariots payants’, vous atteindrez des zones d’accès difficile (Photo: .)

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU BONUS FAMILIAL UNIVERSEL?

La nouvelle plateforme pour l’Universal Family Bonus est www.bfu.gob.pe. Voici les étapes pour savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires.

Entrez le nouveau lien www.bfu.gob.pe Cliquez sur le bouton “Consulter votre DNI” Entrez votre numéro de DNI entrez votre date d’émission DNI Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Cliquez sur “Consulter si vous êtes bénéficiaire”