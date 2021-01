Révolte de Kilian continue de prolonger son rêve sur le Dakar. Le coureur espagnol a gagné, pour la deuxième journée consécutive, dans l’étape de Classiques le rallye le plus compliqué de la planète. Débutant, dans une nouvelle catégorie et avec le seul objectif initial de finir et de profiter, Revuelta, avec son copilote Oscar Sanchez, se confirme comme l’une des grandes révélations de la course et répète une marche triomphante à travers le territoire saoudien. Ce deuxième triomphe, en outre, permet à Kilian de se hisser à la cinquième position du classement général de la modalité de la Dakar classique.

L’ambition de Révolte de Kilian et Oscar Sanchez n’a pas de limites, et à bord de votre Toyota Land Cruiser du Équipe Folding Naturhouse, est passé de l’histoire lundi dernier avec la première victoire espagnole au Dakar de Clásicos à la réécrire quelques heures plus tard. La neuvième étape a eu lieu à Neom, avec un Spécial 465 kilomètres dans lequel la conduite de Revuelta a fait la différence dans les points, où ils ont atteint le grand objectif de la modalité Classics, une régularité qui les a menés au sommet du podium pour la deuxième journée consécutive.

L’homme d’affaires renommé, membre du conseil d’administration de Naturhouse et l’équipe de football UD Logroñés, Il a une fois de plus démontré son habileté pour les territoires cryptés à travers lesquels se déroule cette édition du Dakar, l’une des plus compliquées en termes de navigation dont on se souvienne, et qui en est venue à faire l’objet de critiques – pour son extrême difficulté – jusqu’à de Carlos Sainz.

S’adapter à la course est essentiel et Kilian et oscar Ils ont déjà montré qu’avec le passage des étapes, le rallye devient non seulement long, mais bien au contraire. La victoire de lundi a été une étape importante dans l’histoire des rallyes espagnols, avec le premier triomphe en Classiques et ce mardi, Revuelta et Sánchez l’ont fait à nouveau, dépassant à nouveau les leaders, les Français. Douton et Ettiene, de se proclamer une fois de plus vainqueurs du partiel.

Le podium est le prochain rêve

La catégorie de Classiques de Dakar Il a la particularité de rechercher la régularité pour le gagnant. Par conséquent, la paire qui accumule le moins de points dans l’étape sera la gagnante, puisqu’il s’agit de points de pénalité. Révolte de Kilian était le pilote qui moins pénalisé ce mardi, avec 69 points, 20 de moins que leurs poursuivants immédiats et 44 de moins que le troisième, les Espagnols Antonio Gutiérrez et Luis Heras, de l’équipe Rumbo Zero.

Ce triomphe permet le binôme de Équipe Folding Naturhouse s’installer dans le top 5 du rallye Classiques Dakar lors de sa première participation à la course. L’espoir pour Kilian Revuelta et Óscar Sánchez maintenant est que, dans les trois étapes restantes, ils seront en mesure de terminer leur triomphe particulier de triomphes, et même un podium avec lequel dire au revoir d’une manière imbattable et avec les honneurs de l’un des rendez-vous par excellence. pour les amateurs de voitures.