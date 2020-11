Une trajectoire fulgurante dans les limites du terrain avec beaucoup de clair-obscur au-delà de la chaux, où certaines, trop nombreuses, entreprises ont profité de l’éclat fulgurant du «10» pour l’accompagner et le pousser sur ce chemin tortueux de la dépendance. Une fin hâtive et triste que beaucoup redoutaient après les derniers problèmes de santé qui devenaient de plus en plus aigus dans celui qui galvanisait tout un pays dans la victoire historique contre l’Angleterre au stade Azteca (Hand of God, y compris): précisément contre l’Angleterre. Politique et football mêlés, encore une fois, par de faux intérêts. Aujourd’hui j’ai peur qu’on le vérifie au rythme des tweets de cette Espagne qui a pu profiter alors de ce plein Maradona sur son passage triomphal à travers Barcelone (cet objectif au Bernabéu), à travers Séville dans une version plus atténuée … mais toujours géniale. La taupe de sa blessure à l’entrée du courageux Goicoechea à San Mamés.

Un grand footballeur de tous les temps est en train de partir, une personne décomplexée et joviale qui ne pouvait pas supporter le poids de sa renommée dans la sphère privée. Il restera dans les mémoires pour son génie et a marqué une époque. Le grand débat commence. C’était le meilleur? Il y aura des avis pour tous les goûts, mais n’oubliez pas que tous les candidats ont joué en Espagne.

* Pour Manuel Sarmiento, directeur adjoint de “As” il y a longtemps, le trône ne serait pas négociable pour Di Stéfano.