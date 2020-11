Le monde du football est en deuil. Diego Armando Maradona Il est décédé ce mercredi après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il se reposait à son domicile de Tigre, où il tentait de se remettre de l’opération cérébrale à laquelle il avait été soumis il y a quelques semaines.

Maradona a subi un arrêt cardiorespiratoire dont il n’a pas pu se remettre. Trois ambulances sont venues chez lui pour essayer de le faire revivre, mais le 10, il n’a pas pu reprendre connaissance et il est mort quelques minutes après que ses proches aient appelé les médecins.

La star argentine, qui a eu 60 ans le 30 octobre, il a été opéré il y a deux semaines d’un hématome cérébral et il semblait que l’intervention avait été un succès, malgré avoir passé neuf jours à l’hôpital après l’opération. Le joueur est alors entré à l’hôpital en présentant un image d’anémie et de dépression avant de passer sous le couteau.

Maradona avait déjà souffert de problèmes de santé dont il a été récupéré. L’entraîneur jusqu’à présent de Gimnasia de La Plata, cependant, était très détérioré il y a trois vendredis dans un hommage qui lui a été rendu dans son club pour son anniversaire, présentant des problèmes de marche et même pour parler à d’autres personnes.

Considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps, l’ancien joueur de Barcelone, de Boca Juniors, de Naples ou de l’équipe nationale argentine, entre autres, Maradona laisse un héritage autour de sa silhouette, qui a franchi les barrières du football. Aimé et détesté Maradona a forgé une personnalité qui a fait de lui un homme controversé.

Un héritage pour l’éternité

Indomptable sur et en dehors du terrain, Maradona se souviendra de son séjour en Espagne, où il a joué dans les rangs de Séville et du Fútbol Club Barcelona, ​​son héritage en Naples et Boca Juniors et, surtout, les exploits avec le Équipe nationale argentine, qu’il a mené au titre de la Coupe du monde 1986 avec ses deux buts les plus mémorables.

Pour le premier d’entre eux, le terme «maradonien» a été adapté, après avoir attrapé le ballon dans son propre terrain et avoir dribblé ses rivaux jusqu’à ce qu’il devienne le but du siècle. La seconde, de facture moins stylistique, restera toujours dans les mémoires comme ‘la main de Dieu’, et a également été marqué contre l’Angleterre.

Maradona laisse cinq enfants avec quatre femmes différentes. La star a quitté prématurément, à l’âge de 60 ans, l’idole incontestée de toute une génération qui a vécu avec passion son ascension au paradis et sa chute aux enfers. Un homme irremplaçable part. Un pionnier, un génie, un D10. Repose en paix.