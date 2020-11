Mis à jour le 30/11/2020 à 10:19

Diego Armando Maradona a reçu plusieurs hommages à travers le monde après son décès mercredi dernier en Argentine. FC Barcelona C’était l’une des équipes qui abritait le «Pelusa» dans son stade de football et lui a rendu un hommage sincère dans sa chapelle principale, située à côté de ses vestiaires.

Une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il était possible de voir que la chapelle du Barça susmentionnée était équipée d’un arrangement floral qui portait le numéro 10, le numéro utilisé par la star argentine lors de son passage dans l’équipe catalane.

Diego Armando Maradona a reçu non seulement des hommages du club, mais aussi de Lionel Messi, joueur actuel et capitaine de l’équipe nationale argentine, qui a célébré en portant un maillot de Newell et en imitant la célébration de sa plus grande idole sur le terrain.

Un désordre à Barcelone pour l’hommage de Messi à Maradona

Lionel Messi Il a dédié le dernier but du match entre les Catalans et Osasuna au défunt Diego Armando Maradona. Cependant, son geste pourrait amener l’équipe du Barça à être impliquée dans un problème juridique basé sur la rupture de contrat avec la marque qui habille l’équipe catalane.

Et est-ce que “ Leo ” a enfilé un maillot sponsorisé par la compétition principale de la société qui est le sponsor principal de l’équipe “ Culé ”, le même qui pourrait être sanctionné d’une amende d’au moins 3000 euros, si c’est c’est ce que le sponsor du Barça considère comme pratique.

Comme petit, Lionel Messi couvrait également la marque que FC Barcelona Il se porte sur la poitrine avec un autre dans la fête sous forme d’hommage à Diego Armando Maradona, laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle demande par un autre des sponsors de l’équipe espagnole.

