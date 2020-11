Diego Maradona Il pourrait être libéré dans les prochaines heures, selon son médecin de famille, Leopoldo Luque. L’ancien footballeur a été opéré mardi dernier pour un hématome sous-dural et depuis, il est admis à la clinique Olivos, à Buenos Aires (Argentine).

Leopoldo Luque, GP de Diego Maradona, a noté qu’ils sont «Évaluer la possibilité de lui donner un congé clinique» entre mardi et mercredi. De plus, il s’est assuré que l’entraîneur est en «très bon état» et avec une «envie de quitter» la clinique, où il se trouve depuis mardi dernier. «Il faut voir différents paramètres chimiques mais la vérité est que l’évolution est très bonne. Il va très bien et a hâte d’y aller. Lorsque nous le sortirons, ce qui peut être demain ou le lendemain, nous en discuterons avec la famille », a déclaré Luque.

Interrogé sur un éventuel transfert lorsqu’un cas positif de COVID est trouvé dans l’usine où Maradona est admise, le médecin a exclu que l’Argentin soit transféré dans une autre clinique. «Il n’y a rien ici qu’il n’y ait ailleurs. Il y a des soucis comme partout », a répondu.

Maradona Il a été admis lundi dernier avec une anémie, une déshydratation et une «mauvaise humeur» et a été opéré pour un hématome sous-dural le lendemain. Depuis lors, son état de santé a attiré l’attention dans le monde entier, recevant le soutien et la force de milliers de fans de football et de visages de premier plan, tels que Leo Messi, parmi beaucoup d’autres.