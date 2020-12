Mis à jour le 12/03/2020 à 13:13

Une semaine après la mort de Diego Armando Maradona, Le roi Pelé a affirmé que le footballeur argentin est “incomparable” et lui a donné de nouveaux signes d’affection: “Je t’aime, Diego”.

«Le monde serait tellement meilleur si nous pouvions moins nous comparer et nous admirer davantage. Pour cette raison, je veux dire que vous êtes incomparable », a écrit sur ses comptes Instagram et Facebook le Brésilien, triple champion du monde et qui entretenait depuis des années une relation tendue avec Maradona au milieu de disputes pour savoir qui était le meilleur footballeur de l’histoire.

La star a accompagné le message d’une série de photos dans lesquelles elles apparaissent étreintes et souriantes, l’une d’elles avec Pelé jouant de la guitare avec un jeune Maradona qui le regarde attentivement.

«Votre carrière a été marquée par l’honnêteté. Vous avez toujours déclaré vos amours et vos chagrins aux quatre vents. Et avec cette façon d’être particulière, vous nous apprenez que nous devons aimer et dire «je t’aime» encore plusieurs fois », a ajouté Pelé, qui a eu 80 ans cette année.

“Votre départ, trop rapide, m’a empêché de vous le dire, alors je l’écris: je t’aime, Diego”, dit-il.

En 2000, le Brésilien a été couronné joueur du 20e siècle par les experts de la FIFA, tandis que Pelusa a obtenu ce même rang dans le vote populaire.

«Un jour, là-haut au paradis, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et pour la première fois, je vais serrer les poings en l’air non pas pour célébrer un but, mais pour pouvoir à nouveau vous serrer dans mes bras », a ajouté Pelé.

Maradona, championne du monde au Mexique-1986, avait fêté ses 60 ans en octobre, une semaine seulement après que Pelé eut 80 ans, tous deux célébrés avec toutes sortes d’hommages.

