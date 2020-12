L’attaquant de l’Atlético de Madrid Diego Costa.

Diego Costa, attaquant de l’Atlético de Madrid, a demandé au club rojiblanco de partir au prochain marché d’hiver, qui débutera le 4 janvier, pour Raisons familiales, comme le journal «AS» a avancé ce dimanche et a pu confirmer ..

L’avenir de l’attaquant hispano-brésilien, en vente lors du dernier marché terminé en octobre et qui met fin au contrat le 30 juin, fait à nouveau doute à l’Atlético, dont les dirigeants évalueront ce lundi la demande du rojiblanco ’19’ après une conversation avec le footballeur.

Diego Costa a disputé cette saison sept matchs et a marqué deux buts, après avoir raté douze matches – six en Ligue et six en Ligue des champions – en raison d’une blessure musculaire, d’abord, et d’une thrombose veineuse dans une jambe, plus tard.

Le 19 décembre, il est réapparu dans LaLiga Santander avec un but contre Elche. “La vie me frappe, mais je me lève toujours, parce que j’ai une famille, une base, et mes collègues, kinés, médecins sont à mes côtés. Quand je ne le suis pas, j’essaye de contribuer au maximum. Ce n’est pas facile, puisque je suis ici (son retour en 2018) quelque chose m’arrive toujours, mais je me lève toujours », a-t-il alors déclaré à Movistar.

Parmi les blessures, l’attaquant n’a pas encore réussi à retrouver le niveau qu’il avait affiché dans la première étape de sa deuxième étape, malgré la confiance de l’entraîneur argentin Diego Simeone.

Diego Costa était un élément crucial, incontestable et incontestable de tout ce que l’équipe rojiblanco a grandi ces derniers temps, du saut qu’elle a fait en 2012-13 et de la plus grande étape de l’entraîneur argentin à la tête du banc en 2013-14, lorsque son équipe a battu Barcelone et le Real Madrid et a conquis la Ligue. Diego Costa a marqué 27 buts dans ce championnat.

C’était aussi essentiel dans la Copa del Rey a gagné contre les Blancs au stade Santiago Bernabéu un an plus tôt, en 2012-13, également le 17 mai, comme la Liga. C’était l’un des buts du match décisif à Chamartín. Ensuite, le Brésilien Joao Miranda a inscrit le but gagnant dans le temps supplémentaire. Ce cours a contribué à 20 cibles.

Tout cela dans la première étape du club, avec 64 buts en 134 matchs (il a également joué pour l’équipe en 2010-11, après ses premières années de transferts à Albacete et Celta et son transfert avec rachat en une saison à Valladolid, en dehors du semestre où il a été prêté en 2011-12 au Rayo Vallecano), avant son transfert à Chelsea et son retour en septembre 2017 à l’équipe de Madrid.

Il n’a pas été comme prévu son retour, mais même ainsi a joué un rôle clé dans les deux derniers titres remportés par l’Atlético: en Ligue Europa 2018 et, surtout, en Super Coupe d’Europe que son équipe a remporté contre le Real Madrid à Tallinn, parce qu’il était le leader, il a été double buteur et il a été le meilleur du match.

Mais ses moments transcendants ont jusqu’à présent été spécifiques tout au long de ce dernier voyage de trois ans au club, marqué par des blessures qu’ils ne lui ont pas permis de jouir d’une telle constance vitale pour un footballeur comme lui. Ils l’ont séparé de 58 matchs – le chiffre passe à 70 si l’on ajoute les douze duels perdus en raison de la suspension – dans toute cette deuxième section, dont la comparaison avec la précédente ne fait que favoriser la mélancolie et les contrastes incontestables.

Il a disputé 83 matchs depuis, avec 20 buts, le plus récent le 19 décembre contre Elche. S’il est le dernier ou non avec le maillot de l’équipe rojiblanco sera déterminé dans les prochaines heures. Jusqu’à présent, il a demandé à quitter le club en janvier.