le Athlète de Madrid a informé par un rapport médical que Diego Costa souffre d’un thrombose veineuse Spontané profondément dans la jambe droite. Le club rojiblanco a précisé que la maladie de l’attaquant “Ce n’est pas lié à un traumatisme ou à une blessure antérieure”. De plus, dans les mêmes informations, il est ajouté qu ‘”il est en attente d’évolution”.

Par conséquent, Diego Costa n’est pas dans le Metropolitan pour jouer le match appartenant à la quatrième journée de Ligue des champions qui mesurera l’Atlético de Madrid et le Lokomotiv Moscou. C’était une surprise que l’espagnol-brésilien ne soit pas entré dans la liste pour cette rencontre, où il était même censé commencer, mais après avoir terminé l’entraînement de mardi avec l’inconfort des tests médicaux. a découvert un mal étrange pour un joueur de football.

📋 @DiegoCosta souffre d’une thrombose veineuse profonde spontanée dans sa jambe droite. Il n’est pas lié à un traumatisme ou à une blessure antérieure et est en cours d’évolution.

ℹ️ https://t.co/b9dKqT0Sj7 – Atlético de Madrid (@Atleti) 25 novembre 2020

Souvenez-vous que le 3 septembre dernier Diego Costa a été détecté coronavirus. À ce moment-là, l’attaquant de Lagarto n’a raté aucun match, car au début de la saison officielle, il avait déjà été testé négatif. Maintenant, près de trois mois après avoir vaincu la maladie, une lésion a été détectée qui pourrait être liée au virus qui a arrêté la vie de toute la planète.

Thrombose veineuse profonde ou TVP c’est un caillot de sang qui se forme dans une veine profondément dans le corps. Cette blessure, comme cela est arrivé à Costa, survient généralement aux jambes ou aux cuisses. En réalité, cette condition peut se détacher et causer un problème grave dans les poumons connu comme une embolie pulmonaire, une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le traitement de cette blessure comprend des médicaments pour soulager la douleur et l’inflammation, briser les caillots et empêcher la formation de nouveaux caillots. De plus, il est conseillé de maintenir la zone touchée surélevée.

Diego Costa Jusqu’à présent, il a joué un total de 185 minutes et a marqué un but, lors du premier match de la Ligue contre Grenade.. Curieusement, ce jour-là, il a joué son record pendant une minute cette saison après avoir été remplacé à la 70e minute. L’attaquant n’a joué que dans la compétition nationale et n’a pas encore fait ses débuts en Ligue des champions. Après ce revers, vous devrez continuer à attendre.

Diego Costa en ce moment Il remplace l’Atlético de Madrid et le duel contre le Lokomotiv Moscou était une excellente occasion de se rattraper. La réalité est que Luis Suárez est l’attaquant de Simeone et avec la grande forme de Joao Félix, il n’a plus sa place. L’Uruguayen ne pourra pas non plus être devant les Russes à cause du coronavirus.