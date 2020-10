La célébration d’un grand. Diego Maradona fête ses 60 ans ce vendredi sans fanfare et isolé à la maison en prévention du covid-19, bien que le monde du football vénère la légende de qui était un artiste et magicien du ballon.

Ce que «10» ne perd pas, ni dans l’emprisonnement ni avec des problèmes de santé, c’est son génie rebelle et plaisantant et quelques jours après son 60e anniversaire, il est revenu pour évoquer l’ineffable «Main de Dieu».

“Je rêve de marquer un autre but contre les Anglais, de la main droite cette fois”, a-t-il plaisanté dans une interview au magazine France Football.

Ce premier but a été inscrit du poing gauche en Angleterre (2-1). Puis il a été marqué par le plus spectaculaire de l’histoire de la Coupe du monde. C’était les quarts de finale de Mexico-1986. Quelques jours plus tard, au stade Azteca, il a soulevé la Coupe du monde et a atteint le sommet de sa carrière à l’âge de 25 ans.

L’isolement pour se protéger du virus a été ordonné il y a quelques jours par son médecin car le capitaine historique de l’équipe albiceleste a été en contact avec un parent symptomatique du coronavirus.

Vous manquerez presque certainement de célébrer l’anniversaire à votre place dans le monde: la cour. Il dirigera son équipe, Gimnasia y Esgrima La Plata, par télécommande, devant le conseil de fondation, dans le retour du football local après huit mois d’arrêt et un cauchemar épidémiologique.

– Intimité maradonienne –

La célébration sera intime. Des plans avaient été connus pour assembler une photo avec ses cinq enfants reconnus, ceux mariés et ceux qui ne le sont pas, ainsi que le petit-fils Benjamin, dont le père est Sergio ‘Kun’ Agüero, mais rien n’a été confirmé.

Maradona réside à Brandsen, au sud de la ville de Buenos Aires, à seulement 10 minutes de l’Estancia Chica, le centre sportif de gymnastique.

La maison est entourée d’un parc, d’un terrain de football, d’une piscine et d’un grill à viande. Une de ses filles, Jana, cultive un jardin biologique sur la propriété afin que son père puisse manger des légumes sans pesticides.

Son entraîneur et son médecin ont organisé des routines quotidiennes de vélo stationnaire, d’aérobic, de gants, de gymnastique et de kinésiologie, avec une alimentation équilibrée.

– Fluff et le roi –

La journée sera nuageuse mais les salutations pleuvront. Il y a ceux qui viendront lui rendre visite. Il ne serait pas étrange pour Pelé de renvoyer le message chaleureux à l’occasion de son 80e anniversaire.

C’est la réconciliation entre les deux idoles, considérées comme les meilleurs footballeurs de l’histoire, qui ont eu tant de querelles verbales. Maradona le salua en l’appelant «O Rei».

“Je veux rejoindre cet hommage universel, très heureux 80 ans de vie, Roi Pelé !!!”, a-t-il confié à l’autre mythe vivant du football sud-américain.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à beaucoup d’effusion de la part de la FIFA, dont elle a qualifié les dirigeants historiques de «gangsters», «voleurs», «dictateurs» et «ignorants».

Parmi les premières salutations, il y aura sûrement celles de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il les a simplement félicités. “Ils sont un cran au dessus des autres”, a-t-il déclaré au magazine français.

– ‘O sole mio’ –

Avec la vie d’un film, d’un conte de fées, d’une épopée et parfois d’un roman d’horreur en passant par les épisodes d’addictions, de querelles et de scandales, l’idolâtrie lui viendra aussi de Naples.

“C’est pour la riche Italie, qui pense que Naples est l’Afrique du Nord”, a-t-il déclaré en remportant l’adoration mystique des Napolitains, reconnaissant pour les deux «scudettos» et deux verres, marques indélébiles sur le San Paolo.

– Fier de son origine –

Maradona a toujours brisé les limites du rectangle vert 100×70 pour être la voix de ceux “ d’en bas ” contre “ ceux d’en haut ”

Sa devise principale est: “Je ne nierai jamais mon origine”, dans un “bidonville”, dans la colonie de Fiorito, dans la périphérie profonde, ouvrière et pauvre.

Il est né dans le sanatorium «Evita», un nom prémonitoire pour son affiliation péroniste (comme le gouvernement actuel), et il est possible que la rue de ce centre de santé soit changée et porte le nom de l’ancien capitaine de l’Albiceleste.

Il fait tatouer Che Guevara et les dirigeants populaires latino-américains en sa mémoire.

L’anniversaire sera le moment de renouveler votre activisme social et politique. La campagne caritative «Las ten del 10» sera lancée. Dix villes et dix chemises de l’équipe nationale avec sa signature. En collaboration avec la Croix-Rouge et le gouvernement, ils les vendront aux enchères et collecteront des fonds pour la nourriture et les travaux de construction.

L’une des dix villes est Esquina, dans la province côtière de Corrientes, où sont nés ses parents, Doña Tota et Don Diego, mieux connus sous le nom de Chitoro. Le mariage a eu huit enfants.

À son retour en 2019, chaque match de gymnastique et chaque stade étaient un groupe de milliers de fans chantant “ Maradó, Maradó ”. Cette fois, la chanson et le soufflage des bougies seront virtuels. C’est l’amour en temps de pandémie.

