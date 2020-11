Mis à jour le 24/01/2017 à 12:48

La confrontation entre Diego Maradona Oui José Luis Chilavert Cela n’a rien de subtil. Tout le contraire. L’accident a transformé le monde entre qui était le meilleur footballeur et l’un des gardiens de but les plus controversés de l’histoire du sport. Après les paroles de «Chila» sur la situation actuelle de «Pelusa», c’est Maradona lui-même qui a répondu d’une manière pas aussi forte que celle de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du Paraguay. ► Real Madrid vs. Celta de Vigo: comment assister au retour des quarts de finale de la Copa del Rey «La crêpe c’est lui, le faux c’est lui. Quoi Chilavert arrêtez de manger des crêpes car vous n’entrerez plus dans la boîte. Il ne l’a jamais joué pour personne. Laissez-le rentrer à la maison parce que j’ai un cochon dans le congélateur pour lui », a souligné Maradona aux caméras de DirecTV. Maradona a été critiqué par le Paraguayen, en raison de sa proximité avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon Chilavert, il y a quelque chose d’étrange dans la relation entre l’ancien joueur et les membres de la plus haute entité de football. Compte tenu de cela, l’ancien archer de Vélez a suggéré que Diego reçoive une importante somme d’argent, ce qui se reflète dans sa vie quotidienne. Quant à la FIFA, l’organisation a déjà indiqué que le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 en Russie aura lieu le 1er décembre. La cérémonie se déroulera à l’intérieur du Kremlin.

