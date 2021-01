L’avocat argentin Mauricio D’Alessandro a déclaré que l’héritage du défunt footballeur et champion du monde Diego Maradona Il comprend une maison à La Havane dans laquelle se trouvent des objets de la star du football.

Selon D’Alessandro, un fils de Fidel Castro a appelé l’avocat de Maradona, Matías Morla, pour «lui rappeler que Fidel lui avait donné la maison», un séjour au centre de santé «La Pradera», où vivait la défunte star argentine.

“Il vous dit de vous rappeler qu’il y a des dizaines d’objets dans le grenier de cette maison”, a déclaré D’Alessandro, qui est le représentant légal de Morla. L’avocat a souligné que les choses appartenant à Maradona qui se trouvent là “sont conservées” et donnent même “pour faire un musée”.

“Il y a des photos, des lettres, des lettres de dirigeants mondiaux, des murs peints comme Maradona les a peints”, a-t-il ajouté, expliquant que les ‘Dix’ se sont levés le matin et les ont peints à la bombe avec des messages comme “Fidel, je t’aime”.

“La maison est intacte et disponible”, a déclaré D’Alessandro. Le patrimoine de Maradona est vaste et est encore totalement inconnu. Le défunt footballeur a résidé à Cuba pendant quatre ans au début de ce siècle et là il s’est remis de ses problèmes de drogue.

Il faut rappeler que Diego Maradona souffrait de troubles hépatiques, cardiovasculaires et rénaux et consommait des psychotropes, mais il n’y avait aucun signe d’alcool ou de drogue dans les études histopathologiques et toxicologiques, selon un rapport du parquet.

Les autorités ont publié les résultats des analyses complémentaires de l’autopsie, ordonnées de déterminer s’il y avait négligence, imprudence ou inexpérience dans les traitements de santé.

Selon le rapport, Maradona souffrait de cirrhose, de nécrose tubulaire aiguë (trouble rénal), de glomérulosclérose focale (insuffisance rénale), d’athérosclérose (accumulation de graisse et de cholestérol dans les artères), de cardiopathie ischémique (athérosclérose des artères coronaires) et d’hyperplasie artérielle dans le ganglion sino-auriculaire ( cardiopathie).

