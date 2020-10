Diego Maradona estime que Barcelone “n’est pas un club facile” et que Lionel Messi “n’a pas été traité comme il le méritait” parce qu’ils ne l’ont pas laissé partir même s’il “leur a tout donné”.

“Je savais que cela allait mal finir et je pensais que Leo partait. Cela m’est arrivé aussi. Barcelone n’est pas un club facile et il est là depuis de nombreuses années, et ils ne l’ont pas traité comme il le méritait”, a déclaré Maradona au journal Clarín.

“Il leur a tout donné, les a emmenés au sommet et un jour il a voulu sortir pour changer d’air et ils ont dit non. Ce qui se passe, c’est que claquer la porte n’est pas facile, il y a un contrat, un très grand club, les gens qui Je ne l’ai pas fait à Naples “, a-t-il ajouté.

Le champion du monde 1986 avec l’Argentine au Mexique a déclaré qu’à l’occasion de son 60e anniversaire, ses vœux sont que la pandémie de coronavirus “passe le plus tôt possible”, et que “l’Argentine puisse avancer” dans le gouvernement d’Alberto Fernández.

“Je veux que tous les Argentins se portent bien, nous avons un beau pays et j’espère que notre président pourra nous sortir de ce moment. Cela me rend très triste quand je vois des enfants qui n’ont pas assez à manger, je sais ce que c’est d’avoir faim, je sais quoi que vous ressentez dans votre ventre lorsque vous ne mangez pas pendant plusieurs jours et que cela ne peut pas arriver dans mon pays », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il était et qu’il est toujours très heureux parce que le football lui a donné encore “plus qu’il n’aurait pu l’imaginer”. “Et si je n’avais pas eu cette addiction, j’aurais pu jouer beaucoup plus. Mais aujourd’hui c’est passé, je vais bien et ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir mes parents. Je fais toujours ce vœu, un jour de plus avec ‘la Tota’ (la mère , Dalma Salvadora Franco), mais je sais que du ciel elle est fière de moi et qu’elle était très heureuse », a-t-elle conclu.