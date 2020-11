Aurelio De Laurentiis, président de la Napoli, a confirmé ce jeudi dans une lettre que le stade San Paolo sera renommé “Diego Armando Maradona»En l’honneur de la star du football décédée ce mercredi à l’âge de soixante ans des suites d’un arrêt cardiaque.

«Cher Diego, vous nous laissez un échantillon de ce qu’est un homme avec toute sa fragilité, sa force, son amour total pour la vie et pour les gens. Un champion unique et irremplaçable. Vos faiblesses, vos imperfections, vos erreurs sont à la hauteur de votre immense grandeur et sont annulées pour former un mythe », écrit De Laurentiis dans une lettre publiée par Napoli sur son site Internet.

“Je pense qu’il est correct d’appeler San Paolo avec votre nom, afin que vous continuiez avec nous comme une démonstration du chemin de l’excellence que cette équipe a emprunté”, a ajouté le premier président de Napoli.

La proposition a été lancée ce mercredi par le maire de la ville du sud, Luigi De Magistris, et De Laurentiis l’a immédiatement acceptée, exprimant sa volonté de faire avancer les procédures bureaucratiques pour que le changement de nom se produise le plus tôt possible.

Dans sa lettre, De Laurentiis considérait que Diego était «un peintre du bal», dont les «coups de pinceau méritent d’être conservés au musée du Louvre».

«Vos années à Naples sont indélébiles dans la mémoire des Napolitains. Symbole d’un désir de vengeance et d’une résurrection désirée. Merci Diego, vous êtes ici et vous resterez avec nous tous », a-t-il ajouté en signant la lettre ouverte.

Le message du président De Laurentiis, qui a relancé Napoli au début des années 2000 et l’a conduit à l’élite de la Ligue des champions lors de récentes campagnes, intervient après la mort de Maradona, ce mercredi à son domicile de Buenos Aires pour arrêt cardiaque.

La ville de Naples, dans laquelle Maradona a remporté deux titres de champion et une Coupe UEFA entre 1984 et 1991, consacre une longue série d’hommages sincères à son «D10S», à la fois dans la zone du stade de San Paolo et dans le «Quartieri Spagnoli »(Quartier des Espagnols).

Dès l’après-midi italien de ce mercredi, les fans napolitains ont placé des bougies, des photos, des T-shirts, des foulards et des banderoles pour se souvenir de leur symbole éternel.

Des centaines de supporters sont toujours réunis aux abords de San Paolo pour se souvenir de Diego, attendant que Naples joue ce jeudi en Ligue Europa contre Rijeka (15h). .

